‘Ajax kan Tahirovic vlak voor sluiten transferwindow nog van de hand doen’

Ajax is in onderhandeling met Monza over een mogelijke transfer van Benjamin Tahirovic, zo meldt Gianluca Di Marzio. De Bosniër zit op een zijspoor bij de Amsterdammers, maar wordt mogelijk nu alsnog een uitweg geboden.

Voor Tahirovic lonkt een terugkeer naar Italië. Ajax nam hem in de zomer van 2023 voor 7,5 miljoen euro van AS Roma. Het lukte de defensieve middenvelder niet om in Amsterdam uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Toch kwam hij het afgelopen seizoen nog tot 2.403 speelminuten, verdeeld over 37 officiële duels. Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli verdween echter zijn perspectief op speeltijd.

Tahirovic werd eind juli teruggezet naar Jong Ajax met de boodschap dat hij uit mocht kijken naar een nieuwe club. De interesse in zijn persoon viel vervolgens alleen flink tegen, waardoor hij eind augustus nog altijd contractspeler van Ajax was.

Tahirovic ligt nog tot medio 2028 in Amsterdam vast. Farioli geeft op het middenveld de voorkeur aan Jordan Henderson en Sivert Mannsverk.

Mocht Monza willen doorpakken met een transfer van Tahirovic dan moet het haast maken. De transferwindow in Italië sluit vrijdagnacht.