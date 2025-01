'Ajax informeert bij Inter naar vervanger voor Devyne Rensch'

Ajax heeft bij Inter geïnformeerd naar Tajon Buchanan, zo meldt Relevo. De 23-jarige Canadees, van nature een rechtervleugelverdediger, is overbodig bij de Italiaanse grootmacht en beschikbaar voor verhuur.

Ajax zoekt naarstig naar een vervanger voor Devyne Rensch, die bezig is om zijn transfer naar AS Roma af te ronden. De Amsterdammers lijken in Buchanan een potentiële vervanger te zien voor de 21-jarige rechtsback.

Buchanan werd door Inter afgelopen zomer voor zeven miljoen euro overgenomen van Club Brugge, maar komt nauwelijks aan spelen toe in Italië. De 43-voudig Canadees international kwam tot nu slechts zes keer uit voor Inter, waarvan één keer als basisspeler.

Sky Sport meldde maandag dat Inter zoekt naar een tijdelijke nieuwe werkgever voor Buchanan, om de wingback de kans te geven om zich in de kijker te spelen. Torino zou zich hebben gemeld om de Canadees tijdelijk over te nemen. Daarbij zou een optie tot koop opgenomen kunnen worden voor een 'hoog bedrag'. Over exacte bedragen is niets bekend.

Ajax werkt aan de komst van Youri Regeer, die voor 4,5 miljoen euro kan worden teruggekocht van FC Twente. Francesco Farioli beschouwt de 21-jarige Regeer echter niet als een rechtsback, zo vertelde de trainer van Ajax woensdag op de persconferentie naar aanloop van de Europa League-wedstrijd tegen RFS.

“Of Regeer de ideale vervanger is van Devyne Rensch? Nou, ik lees veel berichten van journalisten. Het zou een speler zijn die ik niet goed vind, maar dat klopt niet”, aldus Farioli.

“Ik vind dat hij een hele goede middenvelder is. Hij heeft het zelf onlangs ook nog gezegd: het middenveld is zijn favoriete linie om te spelen. En daar ben ik het mee eens, want het is een goede middenvelder”, besloot Farioli.