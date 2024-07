Ajax in vergevorderd stadium met Wout Weghorst, die dolgraag naar Amsterdam wil

De gesprekken tussen Ajax en Wout Weghorst begeven zich in een vergevorderd stadium, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. Daarnaast zouden de Amsterdammers steeds optimistischer zijn over de onderhandelingen met Burnley, waar de 31-jarige spits nog tot medio 2025 vastligt. Ajax hoopt Weghorst voor een laag bedrag naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

De gesprekken tussen Ajax en Weghorst over zijn persoonlijke voorwaarden verlopen volgens Romano voortvarend. “Alle partijen hebben er vertrouwen in dat de deal tot stand zal komen”, aldus de journalist.

Er volgen nog onderhandelingen tussen Ajax en Burnley, maar de Amsterdammers zijn ervan overtuigd dat het goed komt. Transfermarkt schat de marktwaarde van Weghorst op 6 miljoen euro, maar het lijkt erop dat Ajax inzet op een lagere transfersom. De in Borne geboren aanvalsleider loopt volgende zomer uit zijn contract in Engeland

Voetbal International en het Algemeen Dagblad meldden op 7 juni dat Ajax Weghorst op de korrel heeft. Volgens VI is de 31-jarige aanvaller voor een 'schappelijke prijs' op te halen in het noordwesten van Engeland.

Journalist Tim van Duijn van Voetbal International bevestigde dat Ajax heeft geïnformeerd bij Burnley naar de diensten van Weghorst. De journalist schreef daarbij dat de rechtspoot een overstap naar Amsterdam wel ziet zitten. Inmiddels lijkt het erop dat de onderhandelingen soepel verlopen.

In eerste instantie leek FC Twente goede papieren te hebben om Weghorst terug te halen naar Nederland. De aanvaller droomt er nog altijd van om een keer uit te komen voor zijn jeugdliefde. Het is mede door de interesse van Ajax twijfelachtig of Weghorst komend seizoen in de Grolsch Veste te bewonderen is. Met name op financieel vlak lijkt dat een grote uitdaging.

In de afgelopen jaren werd Weghorst verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim. Een vierde verhuurperiode lijkt geen optie te zijn en met het oog op het contract dat in 2025 afloopt is de verwachting dat Burnley Weghorst zal verkopen. Ajax wil toeslaan, maar niet al teveel betalen.

