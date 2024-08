Ajax heeft geïnteresseerde koper voor Josip Sutalo en vraagt 15 miljoen euro

Ajax kan mogelijk een bod verwachten op Josip Sutalo, zo meldt La Gazzetta dello Sport vrijdag. Volgens de berichtgeving gaat Juventus de onderhandelingen over de huurdeal van Daniele Rugani gebruiken om ook te spreken over de Kroatische verdediger, die de omgekeerde weg zou moeten bewandelen.

Juventus is op zoek naar defensieve versterking nu de transfer van Jean-Clair Todibo niet doorgaat. La Vecchia Signora wilde de centrumverdediger graag overnemen van OGC Nice, maar nu blijkt toch West Ham United met hem aan de haal te gaan.

Tobido vormde het ‘Plan B’ van sportief directeur Cristiano Giuntoli en trainer Thiago Motta, die er eerder al niet in slaagden Riccardo Calafiori te overtuigen van een transfer. Laatstgenoemde is voor circa 45 miljoen euro van Bologna vertrokken naar Arsenal.

Ook Jakub Kiwior was even in beeld in Turijn, want de Poolse verdediger werkte al eerder samen met Motta. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen met Arsenal op niets uit. Nu heeft Juventus Sutalo geïdentificeerd als goed alternatief.

Volgens de berichtgeving ziet Juventus Sutalo nog niet als absolute topverdediger, maar de club ziet voldoende potentie in de 24-jarige stopper. Ajax wil naar verluidt vijftien miljoen euro ontvangen voor Sutalo, die een salaris wil van circa twee miljoen euro.

Sutalo is een aankoop van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat en ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA. Ajax betaalde in de zomer van 2023 een transfersom van circa 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb om Sutalo over te nemen.

Van trainer Francesco Farioli hoeft Sutalo zeker niet te vertrekken, zo liet hij weten na afloop van de 0-1 zege op Panathinaikos. “Ik ben heel positief over zijn ontwikkeling. Tot dusver gaat het goed met hem en natuurlijk is dit pas het begin van waar hij start”, zo citeerde Voetbal International.