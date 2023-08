Ajax heeft Chuba Akpom officieel binnen; exacte transfersom bekend

Woensdag, 16 augustus 2023 om 17:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:06

Ajax heeft zich versterkt met Chuba Akpom, zo bevestigt de club in een officieel persbericht. De 27-jarige aanvaller tekent voor vijf jaar en komt over van het Engelse Middlesbrough. Daar werd Akpom afgelopen seizoen topscorer van de Championship, het tweede niveau van Engeland. Ajax betaalt minimaal 12,3 miljoen euro, wat middels bonussen kan oplopen tot 14,3 miljoen.

De komst van een spits was één van de topprioriteiten van Sven Mislintat. Woensdag werd duidelijk dat dat Akpom moest worden. De Engelsman maakte afgelopen seizoen 28 doelpunten, meer dan ieder ander in de Championship. Dat viel ook het Franse RC Lens op. Lens was al akkoord met Middlesbrough en had zelfs al een medische keuring gepland staan. Toen het hoogte van de interesse van Ajax kreeg, trok de Champions League-deelnemer zich echter terug.

Chuba Akpom salutes you! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 16, 2023

Ajax gaat er zo met het volle pond vandoor. De Amsterdammers betalen volgens The Athletic 12 miljoen euro voor Akpom, exclusief 2 miljoen aan te behalen bonussen. Naast Brian Brobbey beschikte Ajax nog niet over een echte centrumspits. Brobbey heeft bovendien de laatste tijd het vizier niet op scherp staan: in de voorbereiding en in de seizoensouverture tegen Heracles Almelo (4-1) miste hij talloze opgelegde kansen.

Er heerst wel de nodige scepsis rondom Akpoms komst. Vorig seizoen was het enige waarin de Engelsman echt op schot was. Hij maakte daarvoor nooit meer dan 10 doelpunten in een jaar, wat hem lukte namens PAOK Saloniki in het seizoen 2019/20. Akpom is een bekende van Mislintat, daar de Duitser scout was toen Akpom zijn eerste stapjes als prof zette bij Arsenal.