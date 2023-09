‘Ajax had Mislintat moeten schorsen, je kunt hier niet te lang mee wachten’

Woensdag, 20 september 2023 om 13:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:29

Ajax had technisch directeur Sven Mislintat direct moeten schorsen na de berichtgeving rondom mogelijke belangenverstrengeling. Dit benadrukt arbeidsrechtadvocaat Joost Quant, gespecialiseerd in voetbalzaken, woensdag in gesprek met De Telegraaf. Volgens hem had Ajax in dat geval ruim de tijd gehad om onderzoek te doen naar de handel en wandel van Mislintat en bij bewezen schuld had de Duitser per direct kunnen worden ontslagen.

Ajax kocht op de slotdag van de transferperiode linksback Borna Sosa via een Duits zaakwaarnemerskantoor, dat aandelen bezit in een privébedrijf van Mislintat. Ajax bleek hiervan niet op de hoogte. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling en de club is daarom een onderzoek gestart naar de handelswijze van de technisch directeur, zo werd woensdag duidelijk. "Sven Mislintat heeft verklaard volledige medewerking te verlenen, waaronder het delen van alle relevante documentatie", zo laat de Amsterdamse club woensdag weten in een persbericht.

Quant benadrukt dat de tijd tikt voor de Ajax-leiding. "Je kunt hier niet te lang mee wachten, dan verspeel je het recht om iemand alsnog op staande voet te ontslaan als na onderzoek blijkt dat hij inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld. Dat noem je de 'onverwijldheidseis'", legt de advocaat uit. De Telegraaf vult aan door te stellen dat veel afhangt van het feit of Mislintat een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst heeft. De Duitse bestuurder van Ajax is telefonisch niet bereikbaar om hierover duidelijkheid te scheppen.

"Arbeidsrechtelijk is de meest logische en noodzakelijke stap om met hem te praten, ook in het kader van hoor en wederhoor", aldus Quant, die de vergelijking trekt met Hubert Möllenkamp, voormalig topman van woningbouwcorporatie Rochdale. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer het aannemen van steekpenningen, witwassen en meineed. "Hij werd na maanden alsnog op staande voet ontslagen. Je moet een rechter duidelijk maken dat je die lange tijd ook echt nodig had om onderzoek te doen, maar dan is dat zeker mogelijk", voegt Quant daaraan toe.

Boze beleggers

Beleggersclub VEB maakt zich eveneens zorgen over de huidige situatie bij Ajax. "Wat er nu bij Ajax gebeurt, is zelfs een amateurclub onwaardig", verzucht directeur Gerben Everts tegenover De Telegraaf. Het gaat de VEB vooral om de omstreden transfer van Borna Sosa. "Bij zulke transfers gaat het om grote bedragen die gevolgen kunnen hebben voor de koers van het aandeel Ajax. Als er dan zaken spelen die er van invloed op kunnen zijn, moet je die tijdig met de buitenwereld delen." Everts denkt dat Mislintat 'gebruik heeft gemaakt van de bestuurlijke chaos binnen Ajax'.

Ook nieuws in Duitsland

De rel rondom Mislintat heeft inmiddels ook Duitsland bereikt. Kicker omschrijft de seizoensstart van Ajax als 'een mislukking'. "Mislintat krijgt al forse kritiek op zijn transferbeleid en nu zijn er dus ook serieuze aantijgingen tegen hem gedaan. Mensen binnen Ajax doen al hun best om Mislintat te ontslaan, terwijl hij in Duitsland zulk goed werk leverde." BILD rept over reputatieschade voor de td. "Zijn haviksoog krijgt een enorme klap te verwerken in Nederland. De belabberde prestaties van Ajax en de uitgelekte informatie over mogelijke belangenverstrengeling doen zijn imago in ieder geval geen goed."