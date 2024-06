Ajax haalt de aanvoerder van Oranje O15 en zijn jongere broertjes weg bij PSV

Mohamed Allahjabou Abdalla ruilt de jeugdopleiding van PSV in voor die van Ajax, zo meldt Ajax Showtime en wordt bevestigd door Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De veertienjarige middenvelder sluit zich aan bij Ajax Onder 16. Ook twee jongere broertjes van Abdalla, Wail en Moeijed, ruilen Eindhoven in voor Amsterdam. Zij gaan spelen in respectievelijk de Onder 10 en Onder 13 van Ajax.

De oudste Abdalla is de aanvoerder van Oranje Onder 15 en speelde pas één seizoen bij PSV. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van FC Eindhoven. “Ajax wilde Abdalla toen ook graag hebben, maar het talent koos voor PSV. De reden destijds was de afstand.”

“Abdalla hoefde zodoende niet te verhuizen met zijn gezin of in te trekken bij een gastgezin”, schrijft Ajax Showtime. De familie verhuist nu richting Amsterdam, waardoor een eventueel gastgezin overbodig is.

Abdalla kon bij PSV een profcontract tekenen, maar liet die aanbieding links liggen. “Bij Ajax tekent Abdalla in eerste instantie nog geen profcontract. Het sportieve plaatje heeft de doorslag gegeven voor de fysiek sterke middenvelder die zich afgelopen seizoen razendsnel heeft ontwikkeld. Abdalla speelt doorgaans als nummer 8”, klinkt het.

Steur

Zondag meldde hetzelfdedat Sean Steur juist de omgekeerde weg kan bewandelen en dicht bij een overstap naar PSV is. "Het talent geldt als één van de pareltjes binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers.”

Van een geklapte deal tussen Ajax en de zestienjarige Steur is echter geen sprake. De Amsterdammers zouden nog kans maken op een langer verblijf van de middenvelder, aldus Bram Bark van Ajax Showtime op X.

Steur maakt bij Ajax behoorlijk furore in de jeugdopleiding. Hij speelde zijn wedstrijden voornamelijk in het Onder 17-elftal van Ajax, waarmee onder meer de Future Cup werd gewonnen. In de finale van dat toernooi was Steur tevens trefzeker.

