Ajax geeft strijd om Rijkhoff niet op en komt met nieuw en verbeterd bod

Ajax heeft een nieuw bod van 1,5 miljoen euro uitgebracht op Julian Rijkhoff, zo meldt De Telegraaf maandag. Volgens bronnen rondom Borussia Dortmund zijn er ook bonussen en een doorverkooppercentage verbonden aan het voorstel van Ajax, dat vorige week een bod van minder dan een miljoen zag worden afgeslagen door de Duitsers.

Rijkhoff hoopt dat Dortmund deze keer wel akkoord gaat met de aanbieding van Ajax, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De pas negentienjarige spits deed afgelopen weekeinde uit voorzorg al niet mee met het Onder 19-team van de Duitse grootmacht.

Lange adem

Ajax bracht vorige week dus een tweede bod van 'minder dan één miljoen euro' uit op Rijkhoff. Het bod werd snel van tafel geveegd door Dortmund, zo wist BILD te melden. De Duitsers willen een groter bedrag ontvangen voor de jonge spits, die in Dortmund vastligt tot medio 2026.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde twee weken geleden dat Ajax een bod van één miljoen euro had uitgebracht op Rijkhoff, dat dus ook werd afgewezen door Dortmund. De Amsterdammers zoeken een opvolger voor de bij FC Metz teruggekeerde Georges Mikautadze.

Rijkhoff zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een terugkeer naar Amsterdam, wist de ochtendkrant onlangs te melden. Vanwege het gebrek aan perspectief verliet de aanvaller Ajax in de winter van 2021.

De jongeling, die in zijn tijd in Amsterdam als toptalent gold, heeft echter ook bij Dortmund nog geen kans in de hoofdmacht gekregen. En dus lonkt een hereniging tussen Rijkhoff en Ajax, al is nog niets concreet.

Voor Rijkhoff ligt bij Ajax naar verluidt een contract klaar voor vier of vijf seizoenen. De jonge spits kwam dit seizoen tot dusver tot elf doelpunten in veertien wedstrijden in Dortmund Onder 19. Het perspectief op speeltijd in de hoofdmacht lijkt echter klein.

Rijkhoff stond in de jeugdopleiding van Ajax bekend als groot talent. Er was echter onenigheid over het te volgen traject, waardoor de aanvalsleider in 2021 koos voor een meerjarig contract in Dortmund. Rijkhoff was in het Onder 19-elftal van de Duitsers tweemaal op rij topscorer en een van de uitblinkers in de UEFA Youth League.

Afgelopen zomer werd Ajax ook al in verband gebracht met het terughalen van zijn voormalig pupil. De Amsterdammers zouden spijt hebben van de eerdere verkoop van Rijkhoff, maar wisten geen akkoord met Dortmund te bereiken.

