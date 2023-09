Ajax geeft duidelijkheid over cruciaal detail in plotselinge huurdeal Wijndal

Dinsdag, 5 september 2023 om 09:55 • Wessel Antes • Laatste update: 09:57

Owen Wijndal maakt het seizoen op huurbasis af bij Royal Antwerp, zo bevestigen de Belgische club en Ajax na eerdere berichtgeving van De Telegraaf dinsdagochtend. In de huurdeal is geen optie tot koop opgenomen, zo blijkt uit de persberichten van de Amsterdammers en Antwerp. Wijndal is per direct speler van de Belgische Champions League-deelnemer, maar keert volgende zomer in principe ‘gewoon’ terug naar de Johan Cruijff Arena. Voorlopig heeft hij dus mogelijk nog een toekomst in Amsterdam.

Met het tijdelijke vertrek van de overbodige Wijndal maakt Ajax weer wat ruimte vrij in het salarisbudget. De 23-jarige linksback strijkt in Amsterdam naar verluidt zo’n 1,2 miljoen euro per jaar op, een bedrag dat middels bonussen behoorlijk kan oplopen. Wijndal ligt bij Ajax tot medio 2027 vast en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt nog altijd een marktwaarde van 8 miljoen euro. Vorige zomer betaalden de Amsterdammers ruim 10 miljoen euro voor zijn diensten aan AZ.

RAFC huurt Owen Wijndal van AFC Ajax! ????? Meer info ? https://t.co/WzWar47w7n Welkom op de Bosuil en veel succes, Owen! ?????? pic.twitter.com/qWeGxhDQMK — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 5, 2023

Wijndal, die voor Ajax tot dusver 32 keer in actie kwam, staat er nog altijd goed op bij Antwerp-trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars. Volgens Verweij heeft het duo er vertrouwen in dat Wijndal een meerwaarde kan zijn voor de club uit de Belgische havenstad. In Antwerpen voegt de linkspoot zich bij een Nederlandse enclave met onder meer Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Vincent Janssen. Wijndal moet de concurrentiestrijd gaan winnen van negenvoudig Amerikaans international Sam Vines.

Wijndal kwam onder Maurice Steijn in de competitie pas 45 minuten in actie voor Ajax. Tijdens het gewonnen thuisduel met Heracles Almelo (4-1) kwam hij vlak voor tijd in het veld als vervanger van Salah-Eddine, terwijl hij een week later een helft meespeelde op bezoek bij Excelsior (2-2). Ajax versterkte zich afgelopen vrijdag op Deadline Day met Borna Sosa, die voor zo’n 8 miljoen euro overkwam van VfB Stuttgart. Door zijn komst werd de kans op speeltijd voor Wijndal nog kleiner. Bij Antwerp moet de linksback zijn carrière nieuw leven inblazen.