Ajax hoopt creatieve middenvelder te kunnen strikken; andere positie heeft prioriteit in januari

Ajax gaat in januari de transfermarkt op om een linksbuiten aan de selectie toe te voegen. Dat meldt Lentin Goodijk namens Voetbal International. Francesco Farioli heeft na de blessure van Mika Godts (19) geen enkele pure linksbuiten meer tot zijn beschikking en daarom moet er versterking komen. De Amsterdamse clubleiding zou het liefst ook een creatieve middenvelder verwelkomen.

In het uitduel met FC Twente (2-2) ging het mis voor Godts, die plots met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn hamstring greep. Farioli moest onmiddellijk puzzelen en koos ervoor om Chuba Akpom naar de linkerflank te dirigeren.

Godts moet door zijn blessure ‘zeer waarschijnlijk’ de komende zes wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, maar de praktijk leert dat de herstelperiode van een hamstringblessure moeilijk te voorspellen is. Daardoor moet Farioli in ieder geval de komende maand puzzelen op de linksbuitenpositie.

Mogelijk krijgt de Italiaan er in januari een optie bij, daar de clubleiding de markt op gaat. Dat was ook vóór de blessure van Godts al de bedoeling, zo benadrukt Goodijk. “Om tot het einde van het seizoen op twee fronten te blijven presteren is simpelweg dubbele bezetting nodig. Het liefst zou Ajax ook nog een creatieve middenvelder aantrekken, maar de linksbuitenpositie heeft prioriteit voor de winterse transferwindow.”

Eerst verkopen, dan pas kopen

Net als in de zomer moeten de Amsterdammers wel eerst spelers van de hand doen om zelf de markt op te kunnen. Daardoor moet technisch directeur Alex Kroes wederom creatief zijn op de transfermarkt.

Ajax was in de zomer héél dicht bij de komst van Kamaldeen Sulemana (22) van Southampton. De behendige Ghanese aanvaller zou een jaar gehuurd worden, met een optie tot koop van ongeveer twintig miljoen euro.

Door die deal ging een streep omdat het papierwerk niet op tijd in orde werd gemaakt op Deadline Day. Sulemana kwam dit seizoen tot dusver pas tot 24 speelminuten voor the Saints, verdeeld over drie wedstrijden.