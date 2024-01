Ajax-flop Nicolas Kühn maakt fraaie miljoenentransfer naar 53-voudig kampioen

Nicolas Kühn heeft zich tot medio 2029 verbonden aan Celtic, zo laat de Schotse topclub weten via de officiële kanalen. De 24-jarige Duitser, die tussen 2018 en 2020 voor Ajax speelde, komt voor 3,5 miljoen euro over van Rapid Wien. In Glasgow gaat Kühn spelen met rugnummer 10.

Ajax betaalde in 2018 liefst 2 miljoen euro om Kühn, destijds jeugdspeler, op te pikken bij RB Leipzig. In Amsterdam speelde hij geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht. Wel speelde de Duitse jeugdinternational 43 wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 6 assists.

?? Willkommen Kühn ???? German winger Nicolas Kühn joins #CelticFC on a five-and-a-half year deal - subject to international clearance ? Welcome to Paradise, Nicolas! ?? — Celtic Football Club (@CelticFC) January 16, 2024

Na het mislukte avontuur in Amsterdam trok Kühn transfervrij naar Bayern München, waar hij werd aangetrokken voor het tweede elftal. Na twee seizoenen op het derde niveau van Duitsland speelde de vleugelspits in het seizoen 2021/22 op huurbasis bij Erzgebirge Aue in de tweede Bundesliga. In de zomer van 2022 nam Rapid Wien hem voor 500.000 euro over van Bayern.

In Oostenrijk was Kühn het afgelopen anderhalf jaar een van de sterkhouders bij Rapid Wien. In totaal speelde hij 51 wedstrijden voor de nummer zes van de Oostenrijkse Bundesliga, waarin de linkspoot goed was voor 7 doelpunten en 10 assists. Transfermarkt schat Kühns marktwaarde op slechts 1,5 miljoen euro, maar Celtic telt dus een hoger bedrag neer.

Kühn is in zijn nopjes met de transfer naar Schotland. “Ik ben erg blij met deze transfer en ik kan niet wachten om hier te spelen.” De Duitser gaat op Celtic Park spelen met rugnummer 10, dat tussen 2006 en 2009 werd gedragen door Jan Vennegoor of Hesselink.

“De manager vertelde me dat hij me heel graag wilde hebben en we hadden een heel goed gesprek. Nu kijk ik ernaar uit om mijn teamgenoten en iedereen in het stadion te ontmoeten”, gaat Kühn verder. “Ik ben op meerdere plekken inzetbaar, ik kan op links spelen, als tweede spits of als nummer 10. Meestal heb ik echter op de rechterflank gespeeld.”

Celtic is inmiddels uitgeschakeld in Europa, maar staat wel nog altijd bovenaan in de Schotse Premiership. Ook maakt de club van trainer Brendan Rodgers nog altijd kans op het winnen van de Schotse beker.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties