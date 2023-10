Ajax-fans walgen van vermeende verwijzing naar Nouri op spandoek van PSV

De supporters van PSV toonden in de eindfase van de topper tegen Ajax (5-2 winst) een uiterst pijnlijk spandoek voor de Amsterdammers. De PSV-fans stippelden een zogeheten route richting Keuken Kampioen Divisie uit voor Ajax, dat inmiddels hekkensluiter is in de Eredivisie.

Op het spandoek staat te lezen dat de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat de zogenaamde internetpost zou liken. Daaronder staat 'Alle 34 opmerkingen bekijken'. Dat valt slecht in Amsterdam.

Het nummer 34 is onlosmakelijk verbonden met Abdelhak Nouri, het voormalige Ajax-talent dat in 2017 ernstig en blijvend hersenletsel opliep na een hartstilstand.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad gelooft niet in een bewuste verwijzing naar Nouri door de PSV-fans. "Een competitie heeft 34 speelronden", suggereert Elfrink op X. "De verwijzing heeft volgens de PSV-fans daarmee te maken."

"Ik ben van huis uit jurist", voert Elfrink aan na kritiek op X. "Zodra ik onomstotelijk bewijs zie dat er een nare verwijzing in zit, zal ik het keihard afkeuren. Maar je kunt soms ook dingen willen zien, die misschien wel helemaal niet zo bedoeld zijn."

Op het spandoek staat overigens ook het cijfer 1312. Die cijfercombinatie verwijst doorgaans naar het alfabet en vormt dan de letters ACAB, wat weer zou staan voor all cops are bastards.