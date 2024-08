Ajax-fans snappen werkelijk niets van nieuw derde shirt: ‘Stelletje prutsers’

Ajax heeft het derde tenue voor het seizoen 2024/25 gepresenteerd. Adidas heeft een lichtgrijs shirt ontworpen, met bordeauxrode en zwarte accenten. Het shirt kent een grafische print, gebaseerd op het Amsterdamse stadsbeeld.

Behalve het stadsbeeld valt er nog iets op aan het nieuwe shirt. Aan de voorkant van het shirt staat vier keer een Andreaskruis afgebeeld. De stad Amsterdam staat uiteraard bekend om de drie Andreaskruisen.

Dat detail komt shirtontwerper Adidas op de nodige kritiek te staan. "Stelletje prutsers", reageert een van de Ajax-fans op X. "Waarom vier kruisen?", vraagt een ander zich af. "Idee een 10, uitvoering daardoor een onvoldoende."

"4 kruisen is wel een slecht detail, maar had niets anders verwacht van Adidas", twittert een andere gebruiker. "Menno Geelen (commercieel directeur, red.), dit kan toch beter", zo tagt een fan de Ajax-directeur.

De grijze lijnen vormen een 'serie van doorlopende Andreaskruisen', maar de vier witte kruisen springen prominenter in het oog. De drie sterren boven het logo zijn en de drie kuisen in de nek zijn zwart van kleur. De rest van de accenten kleuren bordeauxrood.

"Het bordeauxrood is een subtiele verwijzing naar het Amsterdammertje, de iconische rode paaltjes die zo kenmerkend zijn voor de stad", schrijven de hoofdstedelingen op de clubsite. Het derde tenue is per direct verkrijgbaar en te koop op de website of in de Ajax-fanshops.

Het shirt zal vermoedelijk vooral in Europese duels gedragen worden. Mogelijk hijsen de Ajax-spelers zich ook bij enkele competitie- en bekerduels (uit) in het tenue.