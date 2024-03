Ajax en Liverpool Legends bezorgen Sven-Göran Eriksson prachtige middag

De Ajax Legends hebben hun benefietwedstrijd tegen de Liverpool Legends niet weten te winnen. De Amsterdammers kwamen op een 0-2 voorsprong, maar moesten na rust het hoofd buigen: 4-2.

Het hoogtepunt van de wedstrijd vond nog voor de aftrap plaats. Sven-Göran Eriksson, die lijdt aan alvleesklierkanker en naar verwachting liet lang meer te leven heeft, zag zijn droom in vervulling gaan: trainer van Liverpool zijn. De Zweed kreeg een staande ovatie toen hij het veld betrad. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de LFC Foundation Charity.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ?? pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Ajax pakte al vroeg de voorsprong op Anfield. Een scherpe voorzet van Demy de Zeeuw werd binnengetikt door Derk Boerrigter: 0-1. Namens Liverpool kwamen Fernando Torres en Maxi Rodríguez meermaals dicht bij de gelijkmaker.

Vlak voor rust werd het 0-2. Een slim balletje van Siem de Jong op Boerrigter leverde een voorzet op van laatstgenoemde. Kiki Musampa nam de bal aan op zijn borst en tikte binnen.

Vlak nadat Musampa bijna zijn tweede van de middag maakte – zijn schot belandde op de lat – maakte Liverpool de wedstrijd aan de andere kant weer spannend. Een scherpe voorzet vanaf de rechterkant werd behendig binnengelopen door Grégory Vignal: 1-2.

Liverpool drukte door en kwam opnieuw dichtbij via Torres, die na een kapbeweging in de handen van Bogdan Lobont schoot. De Roemeen bracht even later ook redding op een schot van Steven Gerrard, die het probeerde in de verre hoek.

Invaller Ryan Babel had er 1-3 van te kunnen maken. De aanvaller wilde zijn loopactie bekronen met een stiftje, die net tekortkwam. Een kwartier voor tijd maakte Djibril Cissé er 2-2 van. De Fransman kopte een voorzet van Dirk Kuijt binnen: 2-2. Liverpool wist zelfs nog de zege te pakken. Nabil El Zhar schoot van dichtbij in de korte hoek: 3-2. Torres gleed enkele minuten later ook nog de 4-2 binnen.

