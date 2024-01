Ajax én Juventus willen PSV’er met aflopend contract overnemen

Zowel Ajax als Juventus is geïnteresseerd in de diensten van Raf van de Riet, zo meldt Rik Elfrink woensdagavond. De zeventienjarige linksback van beschikt over een aflopende verbintenis en de topclubs hopen Van de Riet weg te plukken uit Eindhoven.

Van de Riet loopt medio 2024 uit zijn contract en hij is sinds 1 januari vrij om te spreken met andere clubs over een overstap. PSV wil hem graag binnenboord houden, maar volgens de berichtgeving van Elfrink wil Van de Riet vooralsnog afwachten.

Ajax, dat al eerder belangstelling toonde voor de linksachter, wil hem graag overnemen, terwijl ook Juventus de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. “De Italianen namen afgelopen zomer al Livano Comenencia over en zien in Van de Riet een speler die ze door kunnen ontwikkelen voor de linkerflank”, schrijft Elfrink.

Verder was al bekend dat Isaac Babadi in een vergelijkbaar scenario zit. De club wil zijn contract graag verlengen tot medio 2028, maar zijn zaakwaarnemers hebben aangegeven te willen afwachten.

PSV neemt vooralsnog geen maatregelen vanwege het besluit van Babadi om niet te verlengen, zo meldde Elfrink afgelopen week al. “Dat een speler als Isaac Babadi zijn contract nog niet heeft verlengd, is voor Bosz en Stewart nog geen reden geweest om zware maatregelen te treffen. Bosz kijkt of de middenvelder goed traint en neemt op basis daarvan zijn beslissingen.”

Het lijkt er dus niet op dat de transferperikelen gaan zorgen voor een verbanning van Babadi bij de hoofdmacht. De rechtsbenige jeugdinternational werd de afgelopen maanden gelinkt aan Feyenoord, dat echter nog niet concreet is geworden voor zijn diensten. Ook zouden diverse buitenlandse clubs de situatie van Babadi bij PSV nauwlettend in de gaten houden.

Daarnaast moet PSV spoedig een beslissing gaan nemen over de aflopende contracten van aanvaller Tai Abed (19) en middenvelder Yiandro Raap (17). Abed is op dit moment mee op trainingskamp met het eerste elftal en moet nog afwachten of de Eindhovense club met een officiële aanbieding komt.

