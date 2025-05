Ajax en Feyenoord krijgen concurrentie in strijd om handtekening van Rômulo

Ajax en Feyenoord krijgen concurrentie in de strijd om Rômulo Cardoso, zo wist de Turkse journalist Yunus Emre Sel vrijdag te melden. De Braziliaanse spits van Göztepe wordt al langer door Feyenoord begeerd en woensdag werd bekend dat ook Ajax wel oren heeft naar een transfer, maar zij zijn niet de enige clubs op het vinkentouw.



Yunus Emre Sel is clubwatcher van Trabzonspor en weet daarom naar buiten te brengen dat de club uit Noord-Turkije Rômulo eveneens op het verlanglijstje heeft geplaatst. De club heeft zelfs al contact gelegd met Göztepe.



De club uit Trabzon heeft echter niet alleen Rômulo op het oog. De club ziet ook in Paul Onuachu een mogelijke versterking. De Nigeriaanse spits speelde al eens op huurbasis voor de club en kan in de zomer terugkeren in Turkije.



De spits uit Nigeria, die momenteel onder contract staat bij Southampton, heeft een degradatieclausule in zijn contract staan, waardoor Trabzonspor hem voor een zachte prijs kan overnemen.



De Storm van de Zwarte Zee heeft ook Simon Banza op het oog. De Congolees speelt dit seizoen op huurbasis voor de club en doet het geweldig. De teller staat al op 22 doelpunten. Trabzonspor vreest echter dat SC Braga, de club die hem verhuurt, een te hoog bedrag zal eisen voor de aanvaller.









Rômulo is dus aan het lijstje toegevoegd. Eerder meldde Turkse media al dat geïnteresseerde clubs meer dan tien miljoen euro moeten betalen voor de diensten van de Braziliaanse spits, die ook in de belangstelling van Feyenoord en Ajax staat.



Feyenoord probeerde de Braziliaanse spits afgelopen zomer al over te nemen van Göztepe, dat Rômulo op dat moment net definitief had overgenomen van Athletico Paranaense. Göztepe betaalde slechts 2,5 miljoen euro om de optie tot koop voor de aanvaller te lichten. Feyenoord bood in augustus 'een flink bedrag', maar Göztepe werkte niet mee.



In de zomer zal een nieuwe poging volgen om Rômulo in te lijven. Technisch manager Mark Ruijl van Feyenoord vloog onlangs opnieuw naar Turkije om de banden met Göztepe nog eens aan te halen. De 1,93 meter lange Rômulo heeft dit seizoen prima statistieken in Turkije: 15 goals en 10 assists in 29 officiële wedstrijden.