Ajax en AZ gaan het in de Europa League opnemen tegen deze tegenstanders

De volledige loting van de achtste finales van de Europa League is bekend. In het Zwitserse Nyon werd vrijdagmiddag in de bakken gegraaid. Ajax gaat het in de achtste finale opnemen tegen Eintracht Frankfurt. AZ wacht een ontmoeting met Tottenham Hotspur.

Ajax neemt het dus op tegen Frankfurt. De ploeg staat momenteel knap derde in de Bundesliga. De Amsterdammers speelden in de gehele historie van de club nog nooit tegen Frankfurt.

AZ neemt het op tegen Tottenham. In de eerste fase troffen de Alkmaarders the Spurs ook al, toen trok de Engelse ploeg aan het langste eind: 1-0.



Volledige loting:



Ajax - Eintracht Frankfurt

AZ - Tottenham Hotspur

Manchester United - Real Sociedad

Bodø/Glimmt - Olympiacos

AS Roma - Athletic Club

FCSB - Olympique Lyon

Viktoria Plzen - Lazio

Fenerbahçe - Rangers FC