'Ajax denkt aan nummer 10 die eerder een topseizoen beleefde in de Eredivisie'

Mike Trésor Ndayishimiye staat in de belangstelling van Ajax, zo meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri. De 25-jarige middenvelder zit op een dood spoor bij Burnley en wordt ook begeerd door OGC Nice, dat een huurdeal probeert te bewerkstelligen.

Nice lijkt op dit moment de eerste optie voor Trésor, die in Nederland een topseizoen 2019/20 beleefde bij Willem II. In Frankrijk sluit de transfermarkt vrijdagavond na 23:59 uur, waardoor de tijd dringt voor Nice om de deal rond te maken.

Volgens Tavolieri verlopen de onderhandelingen tussen Burnley en Nice stug. De deal zou kunnen klappen op het salaris dat door de Zuid-Franse club zou moeten worden overgenomen.

Ajax zou in de wachtkamer zitten. De Amsterdammers maakten op de buitenlandse Deadline Day budget vrij door Carlos Forbs te verhuren aan Wolverhampton Wanderers. Dat levert volgens De Telegraaf direct een huursom van 2,5 miljoen euro op. Bovendien wordt het salaris van 1,5 miljoen euro overgenomen door de Engelsen.

In Nederland is Deadline Day pas komende maandag, waardoor er voor Ajax meer tijd is om nieuwe spelers aan te trekken dan voor de clubs uit de grote voetballanden.

Bij Burnley heeft Trésor in elk geval geen perspectief. De aanvallende middenvelder kwam in negentien wedstrijden voor de club niet tot een doelpunt of assist. Burnley speelt na de degradatie afgelopen seizoen nu in de Championship.

Trésor zal ondanks zijn bijrol een fors prijskaartje hebben. Burnley betaalde achttien miljoen euro aan KRC Genk voor de tweevoudig Belgisch international. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op twaalf miljoen euro. Hij ligt vast tot medio 2028.