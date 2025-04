'Ajax denkt aan Erik ten Hag als opvolger van Francesco Farioli'

Het is onzeker of Francesco Farioli ook volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. De Italiaanse trainer beschikt over een clausule in zijn doorlopende contract, waardoor hij de koploper in de Eredivisie tussentijds voor vijf miljoen euro mag verlaten.

Mocht Farioli daadwerkelijk vertrekken, dan is Erik ten Hag volgens Het Parool de eerste kandidaat waar technisch directeur Alex Kroes het gesprek mee zal aanknopen. Ten Hag was vorig jaar ook al in beeld bij Ajax, maar bleef toen aan als manager van Manchester United.

Ten Hag werd vorig jaar oktober ontslagen door de leiding van Manchester United, na een dramatische seizoensstart op Old Trafford. De Tukker is sindsdien clubloos en kan dus mogelijk bij Ajax instappen na afloop van dit seizoen.

Voor Ten Hag is Ajax een bekende werkomgeving. De 55-jarige coach werkte enkele jaren in de Johan Cruijff ArenA en veroverde in 2022 de landstitel. Daarnaast stond hij in 2019 op de drempel van de finale van de Champions League. In de halve finale ging het destijds in extremis alsnog mis tegen Tottenham Hotspur.

Het Parool verwacht dat Ajax sowieso op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. ''De kans dat Farioli in Amsterdam blijft, acht ik niet zo groot'', zo schrijft Jop van Kempen, die Ajax op de voet volgt voor de krant.

Van Kempen verwacht aan de andere kant niet dat Graham Potter weer in beeld zal komen bij Ajax. De Engelse manager koos in januari voor een meerjarig dienstverband in de Premier League bij West Ham United.

De Ajax-watcher stelt tot slot een lijstje samen met daarop de namen van Michael Reiziger (bondscoach Jong Oranje) en Paul Simonis (Go Ahead Eagles). Opnieuw een buitenlandse trainer is wat Van Kempen betreft ook mogelijk.