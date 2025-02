Ajax bindt groot zeventienjarig talent voor drie jaar aan de club, ook nieuws over Rayane Bounida

Ajax heeft weer goede zaken gedaan wat betreft de contractverlenging van talentvolle jeugdvoetballer. Pharell Nash, een zeventienjarige aanvaller en aanvoerder van de Onder 17, gaat voor drie jaar bijtekenen in Amsterdam, meldt Voetbal International-journalist Tim van Duijn - die ook nieuws heeft over Rayane Bounida - op X.

Nash, die vrijdag 7 februari zijn zeventiende verjaardag vierde, gelooft in het plan dat Marijn Beuker hem heeft voorgelegd. Volgens Van Duijn gaat de veelscorende aanvaller 'binnenkort tekenen'.

Ajax Onder 17, waar Paul Nuijten als trainer aan het roer staat, is de nummer twee van de landelijke ranglijst. De leeftijdsgenoten van PSV doen het na veertien wedstrijden nog een stuk beter, want zij verzamelden maar liefst tien punten meer.

De Amsterdammers zijn wel de meest scorende ploeg van de divisie. Maar liefst 52 doelpunten maakte het elftal in de 14 duels. Een groot aandeel in die goals was voor Nash.

De aanvoerder en veelbelovende aanvaller noteerde twaalf goals en gaf een keer een assist. Als jeugdinternational van de Onder 17 van het Nederlands elftal was hij in vier optredens goed voor twee goals.

Over Bounida deelde Van Duijn bovendien een korte maar krachtige update. "Het gaat de goede kant op", reageerde de cluwbatcher gevraagd naar de situatie van de achttienjarige creatieveling.

Bounida staat te boek als een groot talent en maakte bij De Klassieker vorige week zijn debuut in de wedstrijdselectie van Ajax. Francesco Farioli had nog geen speelminuten voor hem in huis.