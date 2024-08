Ajax bereikt akkoord met Burnley over transfersom voor Wout Weghorst

Ajax heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een akkoord met Burnley bereikt over de transfer van Wout Weghorst, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. De journalist noemt het ‘opvallend’ dat de transfersom aanzienlijk lager is dan de vijf miljoen euro die middenvelder Silvano Vos oplevert met zijn overgang naar AC Milan.

Weghorst wordt woensdag medisch gekeurd, terwijl de clubadvocaten de afspraken tussen Burnley en Ajax op papier zetten. De Telegraaf meldde dinsdagavond al dat de spits een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Amsterdammers.

Voor de 32-jarige spits uit Borne ligt een contract klaar voor twee seizoenen, tot medio 2026. Dat Ajax en Weghorst tot een akkoord zijn gekomen is niet heel verrassend te noemen. De club zit al een tijdje achter de handtekening van de spits aan.

Struikelblok leek lange tijd dat er eerst verkocht moest worden in de Johan Cruijff ArenA. Weghorst moet bij Ajax de concurrentiestrijd aangaan met Brian Brobbey.



Chuba Akpom

Volgens Verweij is Chuba Akpom duidelijk gemaakt dat een vertrek in de slotdagen van de zomerse transferwindow voor alle partijen het beste is.

Mocht het de Engelse spits niet lukken om op korte termijn een nieuwe club te vinden, dan blijft hij bij het eerste elftal en wordt er gekeken naar een wintertransfer.