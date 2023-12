Ajax begint restant tegen RKC Waalwijk met drie andere namen

Woensdag, 6 december 2023 om 18:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

John van ‘t Schip heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt voor het restant van het duel met RKC Waalwijk. Twee maanden geleden stonden Jay Gorter, Silvano Vos en Amourricho van Axel Dongen in de basis. Omdat zij nu kampen met blessures, worden zij vervangen door Diant Ramaj, Benjamin Tahirovic en Kristian Hlynsson. Het duel in het Mandemakers Stadion begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Ramaj staat onder de lat bij de Amsterdammers. De verdediging wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Gastón Ávila en Jorrel Hato. Ávila leek vervangen te gaan worden door Borna Sosa, maar geniet dus toch het vertrouwen van Van 't Schip.

Het middenveld wordt gevormd door Tahirovic, Kenneth Taylor en nummer 10 Hlynsson. De aanval bestaat uit Steven Berghuis, Brian Brobbey en Carlos Forbs. Aanvoerder Steven Bergwijn werd in het eerste deel van de wedstrijd gewisseld en is dus niet speelgerechtigd voor het restant.

De wedstrijd tussen RKC en Ajax werd op 30 september bij een 2-3 voorsprong voor de Amsterdammers definitief gestaakt nadat RKC-doelman Etienne Vaessen bewusteloos raakte na een botsing met Brobbey. Na een revalidatie heeft de doelman van RKC inmiddels zijn rentree gemaakt. Vaessen werd toen niet gewisseld en is dus gewoon van de partij.

Het duel wordt vanaf de 84ste minuut hervat. Op het moment dat de wedstrijd definitief gestaakt werd, had trainer Henk Fraser al zijn wisselmogelijkheden al gebruikt. De Waalwijkers moeten het dus doen met de spelers die toen ook op het veld stonden. Ajax had op het moment van staken slechts eenmaal gewisseld: de nu geblesseerde Van Axel Dongen kwam het veld in voor Bergwijn.

RKC speelde na het duel op 30 september zeven duels in de Eredivisie. Viermaal werd er verloren, tweemaal werd de volle buit gepakt en eenmaal werd het gelijk. De Brabanders zijn in hun laatste twee duels ongeslagen gebleven. Na de 1-2 uitzege op PEC Zwolle werd er vorige week met 2-2 gelijkgespeeld tegen Excelsior. Een teleurstellend resultaat voor RKC, dat tot de 74ste minuut nog met 2-0 leidde.

Ajax lijkt ten opzichte van het eerste duel in Waalwijk een grote ontwikkeling te hebben doorgemaakt. Sinds de komst van Van ‘t Schip won Ajax vier Eredivisie-duels en speelde het eenmaal gelijk. Bij een zege klimmen de Amsterdammers naar de zesde plaats. De hoofdstedelingen zouden dan evenveel punten hebben als Sparta Rotterdam (21), dat een minder doelsaldo heeft dan Ajax.

Opstelling RKC: Vaessen; Gaari, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Weidmann, Oukili. Margaret; Min, Kramer, Stevanovic.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Ávila, Hato; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.