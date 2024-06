‘Ajax aast nog steeds op komst van zestienjarige spits van Arsenal’

Ajax is in de markt voor Chido Obi-Martin, zo meldt The Evening Standard. Afgelopen winter werden de Amsterdammers ook al door het Deense bold.dk in verband gebracht met de zestienjarige spits van Arsenal.

De jonge aanvaller heeft nog een jeugdcontract bij Arsenal en wegens zijn leeftijd kan hij pas op 29 november, zijn verjaardag, een profcontract tekenen. The Gunners hopen dat Obi-Martin dat later dit jaar zal doen, maar weten ook dat er voldoende kapers op de kust liggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Obi-Martin wist in november 2023 te imponeren in het shirt van Arsenal Onder 16, toen hij tien keer trefzeker was tijdens een 3-14 overwinning op de leeftijdsgenoten van Liverpool.

De Deense spits kan volgens de Engelse berichtgeving rekenen op interesse van Ajax, Bayern München, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen.

Obi-Martin groeide het afgelopen seizoen uit tot een ware doelpuntenmachine. Namens Arsenal Onder 18 wist hij het net maar liefst 32 keer te vinden. Bayern heeft hem naar verluidt al een ‘lucratief voorstel’ voorgeschoteld.

Omdat Obi-Martin Deens is, wordt hij niet tegengehouden door de Brexit-regels. De verwachting is dat de spits later deze maand een beslissing over zijn toekomst neemt.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties