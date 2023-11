Ajax-aanwinst niet verbaasd dat Mislintat belde: ‘Ik pas qua stijl perfect’

Zaterdag, 11 november 2023 om 09:09 • Bart DHanis • Laatste update: 09:31

Diant Ramaj is een van de weinige zomeraankopen van Ajax die tot dusver een goede indruk heeft achtergelaten in Amsterdam. In een interview met De Telegraaf spreekt de Duitse doelman met Mike Verweij over zijn tijd in Duitsland en spreekt hij zijn ambities uit.

Door blessures van Jay Gorter en Gerónimo Rulli staat Ramaj sinds het uitduel met FC Utrecht (3-4 verlies) onder de lat bij Ajax. De aankoop van inmiddels ontslagen Sven Mislintat maakt sindsdien een prima indruk. In de wedstrijd tegen FC Volendam (2-0 winst) hield hij zijn ploeg op de been met een knappe redding op een poging van Robert Mühren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Nu krijg ik de kans om mezelf op het hoogste niveau te laten zien. Het speelt mee dat ik bij Eintracht Frankfurt Kevin Trapp voor me had. Van hem heb ik heel veel geleerd.” Trapp is voormalig doelman van Paris Saint-Germain en heeft zeven interlands voor Duitsland achter zijn naam.

Voor Ramaj naar Ajax kwam, had hij pas zeven duels op het hoogste niveau gekeept. “Daarom was ik verrast toen ik hoorde dat er een grote club voor me kwam, maar ook weer niet verbaasd dat het Ajax was. Ik speel al mijn hele leven als een Ajax-keeper en pas qua stijl perfect bij de club.”

Ramaj zegt tevreden te zijn over wat hij tot dusver heeft laten zien in Amsterdam. “Ik ben tevreden, maar mag niet gemakzuchtig worden. Gemakzuchtigheid veroorzaakt fouten en fouten van keepers leveren bijna altijd een tegendoelpunt op.”

Dat Ramaj aanvankelijk genoegen moest nemen met een reserverol onder Maurice Steijn, verbaasde hem. “Ik ben mentaal weerbaar en ik zorg ervoor dat niemand slecht over me kan praten. Ik wil dat ik mezelf kan aankijken en zien dat ik er alles aan gedaan heb. Ik wist dat mijn kans zou komen bij Ajax.”

Over zijn verdere toekomst wil Ramaj nog niet praten. “Ik kijk niet verder dan Ajax, dat zou een verkeerde mindset zijn. Ik wil hier slagen om en meedoen voor het kampioenschap. Deze club hoort in de Champions League, al zal dat dit seizoen moeilijk worden. De strijd om Europees voetbal geven we niet op.”