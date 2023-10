Ajacied geeft dodelijk interview over Steijn: ‘Verandering was echt nodig’

Donderdag, 26 oktober 2023 om 12:34 • Wessel Antes • Laatste update: 15:14

Benjamin Tahirovic is niet rouwig om het vertrek van Maurice Steijn bij Ajax, zo laat de middenvelder blijken in een interview met ESPN. Hoewel de twintigjarige zomeraanwinst vaak kon rekenen op een basisplaats onder Steijn, stelt hij dat een verandering bij de club ‘echt nodig was’. Tahirovic onthult ook dat hij onder interim-trainer Hedwiges Maduro nu al een betere sfeer proeft bij Ajax. Daarmee trekt hij twee pijnlijke conclusies in één interview.

Dat Tahirovic zich zo uitlaat over Steijn, is enigszins opvallend te noemen. De controleur werd afgelopen zomer voor 7,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma en kreeg direct het vertrouwen.

In negen van de elf wedstrijden die Ajax onder Steijn speelde stond Tahirovic in de basis. Tweemaal bleef hij negentig minuten op de bank zitten. Daarmee behoorde hij tot het beperkte groepje aankopen van Sven Mislintat waar Steijn wel vaak een beroep op deed tijdens zijn kortstondige dienstverband.

In aanloop naar het uitduel met Brighton & Hove Albion spreekt Tahirovic over het vertrek van Steijn. “Ik heb het idee dat een verandering echt nodig was. We hebben zeven of acht duels niet gewonnen, dus vroeg of laat zat het eraan te komen.”

Vervolgens begint Tahirovic over de sfeer in de groep nu Maduro eindverantwoordelijk is. “Ik voelde gisteren op training dat er meer positiviteit in de groep zat. We hadden meer energie, er werd meer gelachen en alles. Dus ik denk dat de vonk die de big boss ons gegeven heeft echt nodig was.”

Tegen FC Utrecht (4-3 nederlaag) stond Tahirovic de gehele wedstrijd in het veld. Uiteindelijk werd de vijfde verliespartij onder Steijn de Haagse oefenmeester fataal. In Eredivisie-verband gaat hij de boeken in als de slechtste Ajax-trainer ooit.

Tahirovic maakt zich ondertussen op voor het duel met Brighton van donderdagavond. Zondag speelt Ajax wederom een lastige uitwedstrijd, op bezoek bij aartsrivaal PSV. Tahirovic kan deze week veel leren van Maduro, daar de interim-trainer als speler furore maakte op zijn positie.