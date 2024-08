Aimé Omgba wil per se weg en start arbitragezaak tegen NAC Breda

Aimé Omgba heeft een rechtszaak aangespannen tegen NAC Breda, zo meldt Voetbal International. De middenvelder, die al langere tijd aast op een transfer naar KAA Gent, claimt dat een gelichte optie in zijn contract, waar hij nu tot medio 2026 vastligt in plaats van 2025, niet rechtsgeldig is.

De soap tussen Omgba en NAC speelt al vrijwel de hele zomer. De Leidenaar verliet eerder het trainingskamp van NAC zonder toestemming en haalde uit naar de clubleiding van de Eredivisionist. Omgba wil(de) naar Gent en liet dat op niet te misverstane wijze weten.

Het leek na een hard pokerspel alsnog van een transfer te komen, toen hij in België medisch gekeurd werd. Bij de keuring ontstond kwam echter een probleem aan het licht, waardoor de transfer klapte en NAC een recordbedrag door zijn neus geboord zag worden.

Omgba moest zodoende terug naar NAC, maar hij meldde zich aanvankelijk ziek. Op advies van zijn entourage meldde hij zich toch weer op de club, maar een warm welkom zat er niet in. Omgba is persona non grata en houdt zijn conditie op peil in het krachthonk van de jeugdopleiding.

Gent heeft Omgba ondertussen nog niet uit het hoofd gezet. Sterker nog: bronnen melden tegenover Voetbal International dat hij nog altijd bovenaan het listje staat. De Buffalo's verkochten Hyun-seok Hong, die op dezelfde positie speelt als Omgba, dinsdag aan FSV Mainz en willen Omgba alsnog binnenhalen.

De transferwindow in België is open tot 6 september, maar als Gent hem in wil schrijven voor de Conference League, moet dat voor 4 september gebeuren. Dan is namelijk de UEFA-deadline voor het indienen van de Europese selecties van deelnemende clubs.

In een poging alsnog zijn transfer naar Gent te realiseren, hoopt Omgba de gelichte optie in zijn contract ongedaan te maken. Het zou betekenen dat de onderhandelingen een stuk makkelijker kunnen verlopen.