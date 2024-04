Ahmed Aboutaleb maakt zich ook met laatste besluit over Feyenoord niet populair

De eventuele bekerhuldiging van Feyenoord vindt definitief niet plaats op de Coolsingel, zo meldt RTL Nieuws donderdag. Indien de Rotterdammers de bekerfinale op 21 april winnen van NEC Nijmegen, volgt een huldiging op de Binnenrotte. Ondanks de weerstand blijft burgemeester Ahmed Aboutaleb daarmee bij zijn besluit.

“Een bekeroverwinning van Feyenoord dient absoluut uitbundig gevierd te worden”, aldus Aboutaleb. “Het college is van mening dat dit niet alleen op het balkon van het stadhuis hoeft te zijn.” De Coolsingel is voor de supporters van Feyenoord een legendarische plek.

De burgemeester van Rotterdam verklaart ook waarom er is gekozen voor de Binnenrotte in plaats van de Coolsingel. “Er is in breder perspectief gekeken naar het beslag van een mogelijke huldiging op de stad, de capaciteit van de hulp- en veiligheidsdiensten en de financiën in relatie tot de prijs die behaald wordt.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het stadsbestuur van Rotterdam liet vorige maand al vallen dat er ook andere geschikte plekken dan de Coolsingel zijn. De gemeente Rotterdam verwacht bij een eventuele bekerhuldiging op 22 april minder bezoekers dan vorig jaar in mei, toen Feyenoord het landskampioenschap vierde.

Aboutaleb is bezig aan zijn laatste maanden als burgemeester van Rotterdam. Het besluit om Feyenoord bij bekerwinst niet op de Coolsingel te huldigen is vermoedelijk een van de laatste grote beslissingen die hij neemt rondom de grootste volksclub van de stad. Dat zorgt wederom voor weerstand.

Zo is de fractie van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad niet blij met de keuze van Aboutaleb. “Bij het winnen van de beker hoort natuurlijk een groot feest en een huldiging op de Coolsingel.” Ook vele supporters op social media laten zich andermaal negatief uit over Aboutaleb.

Aboutaleb kondigde begin januari aan dit jaar af te treden als burgemeester van Rotterdam. “Na ruim 15 jaar onze prachtige stad te hebben gediend, acht ik het tijd om plaats te maken voor een nieuwe burgemeester.” Wie Aboutaleb gaat opvolgen, is vooralsnog onbekend.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties