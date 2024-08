Agenten blijven komend weekend weg tijdens competitieduels van Ajax en FC Twente

Bij de Eredivisie-wedstrijden NAC Breda - Ajax en FC Twente - Sparta van aankomend weekend zal er geen politie aanwezig zijn. De politiebonden gaan hun acties voor een vroegpensioen verharden en roepen hun politiemensen op om weg te blijven van de stadions.

“Wij hebben gekozen voor de wedstrijd van FC Twente tegen Sparta in Enschede en NAC tegen Ajax in Breda. De aftrap van de eerstgenoemde wedstrijd is zaterdag 17 augustus om 18.45 uur. De tweede wedstrijd begint op zondag 18 augustus om 16:45 uur”, wordt woordvoerder Maarten Brink namens de vier gezamenlijke politiebonden geciteerd door onder meer De Telegraaf.

De agenten zullen zich een uur voor het eerste fluitsignaal verzamelen voor een vakbondsbijeenkomst over de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). “Deze bijeenkomst duurt tot een uur na het eindsignaal en vindt plaats op een andere locatie dan bij het betreffende voetbalstadion”, legt Brink uit.

Eredivisie FC Twente TWE 2024-08-17T16:45:00.000Z 18:45 Sparta SPA

Eredivisie NAC NAC 2024-08-18T14:45:00.000Z 16:45 Ajax AJX

Paul Depla benadrukt als burgemeester van Breda dat de wedstrijd tussen NAC en Ajax ondanks de staking van politie-agenten gewoon doorgaat. “We hebben een risico-inschatting gemaakt, en die viel positief uit. Er zijn geen sentimenten uit het verleden. Het is ook een mooie gelegenheid om te laten zien dat een voetbalwedstrijd in de Eredivisie zonder politie wel degelijk mogelijk is.”

“Het neemt niet weg dat als er wel een noodsituatie zou ontstaan, we weten dat veel agenten hun blauwe hart laten spreken en er zullen staan”, vervolgt Depla. “Ik wil ook duidelijk stellen dat we begrip en respect hebben voor hun actie.”

Met de aankomende acties maken de politiebonden zich hard voor een nieuw vroegpensioen. Met die regeling kunnen werknemers met een zwaar beroep drie jaar voor hun pensioen stoppen met werken.

Een uitkering van de werkgever, waarover de werkgevers, onder voorwaarden, geen belasting betalen, maakt dit mogelijk. Vanaf 2025 komt er (voor nu) echter een einde aan dit fiscale voordeel. De politiek in Den Haag heeft nog niet besloten om deze regeling te verlengen.