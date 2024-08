Afscheid bij Arsenal valt kind van de club Emile Smith Rowe zwaar: ‘De moeilijkste boodschap’

Emile Smith Rowe ruilt Arsenal definitief in voor Fulham, zo maken beide Londense clubs vrijdag officieel wereldkundig. The Cottagers maken voor de aanvallende middenvelder (24) een recordbedrag van omgerekend 31,8 miljoen euro over. Tot dusver was Jean Michaël Seri (30 miljoen euro) de duurste aanwinst in de geschiedenis van Fulham.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt er op X aan toe dat het totaalbedrag door bonussen kan oplopen richting de veertig miljoen euro. Arsenal heeft daarnaast een doorverkooppercentage van ruim tien procent bedongen. Smith Rowe tekent tot medio 2029 bij Fulham, met de eenzijdige optie op nog een seizoen in West-Londen.

Smith Rowe doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en debuteerde in augustus 2018 in de hoofdmacht van the Gunners. De uit Croydon afkomstige middenvelder wist nooit helemaal door te breken en werd verhuurd aan RB Leipzig en Huddersfield Town. Smith Rowe verlaat Arsenal met 115 duels (18 goals en 13 assists) achter zijn naam.

De recordaanwinst van Fulham schenkt via Instagram aandacht aan zijn vertrek bij Arsenal. "Aan de Arsenal-familie: ik wist niet goed waar ik moest beginnen, omdat dit de moeilijkste boodschap is om aan jullie allemaal te schrijven."

"Ik was tien jaar oud toen ik voor het eerst bij deze club tekende, nog maar een kind. En ik had geen idee dat ik later meer dan 100 wedstrijden zou spelen en het iconische nummer 10 voor Arsenal zou dragen", aldus de dankbare Smith Rowe. "Ik heb hier zoveel meegemaakt, de beste spelers ontmoet en mee gespeeld en zoveel herinneringen gemaakt dat het moeilijk is om de beste momenten eruit te halen."

"Er zijn te veel mensen om te bedanken. Maar ik wil vooral al mijn teamgenoten door de jaren heen bedanken, elk personeelslid dat me op weg heeft geholpen en vooral de fans die Arsenal zo lang een 'thuis' voor mij hebben gemaakt. Ik ben nu klaar om een ??nieuwe uitdaging aan te gaan. Ik voel me hongeriger dan ooit en ik moet mezelf de kans geven om de volgende stap te zetten", aldus de bij Arsenal vertrokken middenvelder.

Het regent vrijdag al snel reacties op het Instagram-bericht van Smith Rowe. Declan Rice schrijft dat hij zijn landgenoot gaat missen bij Arsenal. Jurriën Timber gebruikt ESR, de initialen van Smith Rowe, en plaatst tevens een emoji van een hartje.

