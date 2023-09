Afellay spot woeste Brobbey in minuut 70: ‘Hij scheldt zijn teamgenoot verrot!’

Zondag, 17 september 2023 om 22:47 • Mart van Mourik

Ibrahim Afellay kijkt op van het tegenvallende veldspel van onder meer Benjamin Tahirovic en Sivert Mannsverk. In de uitzending van Studio Voetbal geeft de analyticus aan geschrokken te zijn van het slordige balverlies van de twee middenvelders van Ajax in het verloren duel met FC Twente (3-1). “Brobbey schold hem de huid vol na een slechte bal”, merkt Afellay op na een zwakke pass van Mannsverk.

“Ajax had vandaag totaal geen benul van waar het vandaag om ging”, concludeert Afellay terugblikkend op het Eredivisie-duel van zondagmiddag. “Dan kijk je naar het middenveld: Tahirovic en die Noorse aanwinst (Mannsverk, red.). Die geven gewoon totaal verkeerde ballen over tien meter. Mannsverk speelde de bal een keer naar de grensrechter. Hij moet zich ook vaker aanbieden, maar hij wil de bal gewoon niet hebben. Hij heeft gewoon totaal geen benul van wat er zich om hem heen afspeelt.”

De reactie van Brian Brobbey na een zwakke pass van Sivert Mannsverk

Een foutieve pass in de zeventigste minuut van Mannsverk richting de voorhoede was ‘tekenend’ voor Afellay. “Hij gaf een bal die totaal niet bij Brobbey in de buurt kwam. Brobbey schold hem daarna meteen de huid vol. Die houding van Brobbey naar een medespeler is natuurlijk alleszeggend. Ajax was zó passief aan het voetballen en Twente speelt zich er vrij doorheen.”

“De ene helft van Ajax loopt gewoon naar achter, terwijl de andere helft naar voren loopt”, besluit Afellay. “Ik zag Berghuis ook gebaren maken van: nou jongens, wat gaan we doen. Dit is gewoon een heel onsamenhangend geheel. Het is gewoon binnen de hele organisatie bij Ajax een chaos, en dat zie je ook terug op het veld.”