Afellay keek met open mond naar ‘bloedmooie’ actie van uitblinker bij Ajax

Zondag, 26 november 2023 om 23:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:47

Ibrahim Afellay heeft zaterdag genoten van het spel van Steven Berghuis. De aanvaller van Ajax onderscheidde zich in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (5-0) meermaals met fraaie passes én assists. Dat is ook Afellay niet ontgaan. "De spelers hoeven maar te gaan lopen op het moment dat hij aan de bal komt", vertelt de oud-middenvelder onder meer bij Studio Voetbal.

Ajax rekende zaterdag kinderlijk eenvoudig af met hekkensluiter Vitesse, dat al binnen een kwartier tegen een dubbele achterstand aankeek door treffers van Jorrel Hato en Kristian Hlynsson. Na de onderbreking maakte Ajax nog drie treffers in de Johan Cruijff ArenA via Dominik Oroz (eigen goal), Chuba Akpom en Kenneth Taylor. Berghuis blonk uit met de assists op Akpom en Taylor, terwijl de pass bij de eigen goal óók van zijn voet kwam.

"Toen hij (tafelgenoot Rafael van der Vaart, red.) binnenkwam, vroeg hij direct: 'Zit dat moment van Berghuis er ook in?' Ik zei: 'Ja, natuurlijk'", lacht Afellay. "Er was geen enkele druk van Vitesse, maar hoe hij ze iedere keer weglegt... Hij stak iedereen weg. Hier ook, hij legt hem perfect neer achter de laatste lijn", vertelt Afellay bij het zien van beelden in de 28ste minuut. Een diepe pass van Berghuis kwam perfect terecht bij een teamgenoot aan de rechterkant.

"De spelers hoeven maar te gaan lopen op het moment dat hij aan de bal komt. Hier ook", doelt Afellay op beelden in minuut 33. "Hij biedt Akpom een schietkans door hem schuin voor de keeper te zetten." Ook in minuut 50 onderscheidde Berghuis zich. Hij zette vanaf de rechterkant scherp voor en zag zijn pass tot 'assist' gepromoveerd worden, doordat Oroz de bal achter teamgenoot en doelman Eloy Room werkte. "Deze voorzet is Berghuis ten voeten uit."

Het hoogtepunt vond volgens Afellay een klein kwartier na rust plaats. Berghuis stond aan de rechterzijlijn geplakt toen hij opkeek en Taylor bediende met een schitterende pass tussen de linies door. "Dit was wel echt de pass van de wedstrijd. Dit was zo'n bloedmooie pass. Eigenlijk zou hij hem helemaal stijf moeten schelden, omdat hij die kans mist." Taylor zag zijn schot met rechts gekeerd worden door Room.

Hoewel het door Afellay benoemde hoogtepunt toen al geweest was, bleef Berghuis naar mening van de oud-speler van PSV en FC Barcelona uitblinken. Zo stond de routinier aan de basis van de 5-0 van Kenneth Taylor, door hem na fraai combinatiespel veel ruimte te bieden in de zestien. Taylor rondde vervolgens af door na een sleepbeweging de verre hoek te vinden. "Hier ook de combinatie... Geweldige actie overigens van Taylor, die ook een goede wedstrijd speelde."

Berghuis begon het seizoen op de nummer 10-positie, maar speelt al een tijd als rechtsbuiten, waar hij de voorkeur krijgt boven onder meer Carlos Forbs. Berghuis kent tot op heden nog geen al te productief seizoen. Inclusief de wedstrijd tegen Vitesse staat de 31-jarige aanvaller annex middenvelder op 1 goal en 5 assists in 14 wedstrijden. Donderdag nemen Berghuis en Ajax het op tegen Olympique Marseille in de Europa League. Dan moet er gewonnen worden om kans te houden op overwintering in het tweede Europese clubtoernooi.