Ibrahim Afellay geniet van Oranje-international: ‘Hij is hét boegbeeld van het Nederlands elftal’

Ibrahim Afellay geniet van Denzel Dumfries. Dat vertelt de voormalig voetballer zondagavond in Studio Fußball. Volgens Afellay is de 28-jarige rechtsback, die een dag eerder met het Nederlands elftal de halve finales van het EK bereikte, een echt boegbeeld van dit Oranje.

“Hij is het boegbeeld van dit Nederlands elftal”, begint Afellay zijn lofzang over Dumfries. “Wij zijn niet het beste team individueel gezien, als je het afzet tegen andere landen. Maar je hoeft niet de beste spelers te hebben om uiteindelijk het beste team te zijn.”

Zaterdagavond, voorafgaand aan de 0-1 van Turkije, ging Dumfries nog in de fout door een bal die als laatste was geraakt door Nathan Aké te laten lopen, waardoor de Turken een hoekschop kregen. Daar kwam de 0-1 uit voort.

“Ik kon ook niet boos op hem worden bij die fout van hem bij die corner, die hij weggaf”, aldus Afellay. “Blijkbaar had hij kortsluiting op dat moment, waardoor hij die bal niet op tijd wegwerkte. Maar als je ziet hoe hij zich heeft teruggevochten in die wedstrijd... Denzel Dumfries is voor mij wel echt hét boegbeeld van dit Nederlands elftal.”

Boudewijn Zenden, ook aanwezig aan tafel, is ook lovend over de rechtsback van het Nederlands elftal. Onder meer de snelle ontwikkeling die Dumfries doormaakt komt ter sprake.

“Dat is natuurlijk een stukje talent, iets wat in je zit, waardoor je je continu kunt aanpassen aan de nieuwe omgeving waarin je zit”, begint Zenden. “Bij elke speler is dat maar afwachten, want je weet ook niet wat die rek is. Het is net als een spons, je weet nooit hoeveel water daar precies in gaat zitten.”

“Hij is in de Serie A belangrijk, en ook in het Nederlands elftal een speler die altijd vooropgaat in de strijd en nooit opgeeft. Het is niet altijd even gepolijst, maar dat maakt helemaal niet uit, want hij is natuurlijk een handvol voor elke tegenstander”, aldus Zenden, die zelfs 54 interlands voor Oranje speelde.

