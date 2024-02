Afellay fileert Ã©Ã©n PSV'er: 'In de UCL kan je niet met hem komen aanzetten'

Afellay fileert één PSV'er: 'In de UCL kan je niet met hem komen aanzetten'

Ibrahim Afellay is allerminst overtuigd van André Ramalho, zo laat de analist blijken bij Studio Voetbal van de NOS. De verdediger maakte volgens Afellay geen sterke indruk het uitduel met Ajax (1-1) en vormt een probleem wanneer PSV het in de Champions League moet opnemen tegen Borussia Dortmund.

"Als je het over versterkingen hebt...", begint de oud-prof bij het praatprogramma, "dan is dat wel echt de positie waar PSV zich moet versterken. Straks ga je de Champions League in en dan kan je niet met Ramalho komen aanzetten. Hij is gewoon een bron van onrust. Hij heeft totaal geen oog voor wat er in zijn omgeving speelt."

"Hij is ook altijd verrast. Hij loopt altijd achter de feiten aan. Als je straks op Europees niveau gaat spelen wordt je nog meer getest. Dan krijg je misschien nog wel betere spitsen tegenover je, dan kan je niet met Ramalho centraal achterin gaan spelen."

Earnest Stewart, technisch directeur van PSV, is eveneens aanwezig bij het programma en krijgt de vraag of hij het eens is met de kritiek op de Braziliaanse verdediger.

"Ik zal niet ingaan op individuen", reageert de Amerikaan. "Hij is onderdeel van onze selectie en er zijn een aantal zaken die hij ook meebrengt in onze groep, hoe hij daar mee omgaat. Peter (Bosz, red.) stelt hem niet voor niks op."

"Anderzijds, we hebben Armel Bella-Kotchap, die gewoon lang geblesseerd is, die geopereerd is en over twee weken weer terug is. Hij zal ook de concurrentiestrijd weer aangaan. Maar we zullen ook in de komende transferwindow, los van de positie, kritisch kijken naar onze selectie en hoe we ons kunnen versterken."

Ramalho beschikt in Eindhoven over een aflopend contract. Gaat PSV deze verlengen? "Op dit moment nog niet", reageert Stewart. "In de toekomst zou dat zeer zeker kunnen."

