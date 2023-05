ADO maakt in één klap nieuwe technisch én algemeen directeur bekend

Donderdag, 25 mei 2023 om 10:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:09

Joris Mathijsen is de nieuwe technisch directeur van ADO Den Haag, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanstelling van de oud-verdediger zat er na eerdere berichtgeving van De Telegraaf en het Algemeen Dagblad al even aan te komen. Mathijsen was de laatst overgebleven kandidaat, waardoor zijn aanstelling een kwestie van tijd was. Daarnaast maakt ADO bekend dat Natascha van Grinsven de nieuwe algemeen directeur wordt.

Mathijsen treedt in de voetsporen van Daryl Janmaat. Laatstgenoemde werd in de zomer van 2022 aangesteld als technisch manager, maar vertrok alweer na vijf maanden bij de club uit de Hofstad. Janmaat was het niet eens met de beslissingen die binnen de club werden genomen. Hij onthulde in medio november 2022 tegenover Voetbal International dat hij na een gesprek met de directie besloot op te stappen. Wat de precieze aanleiding voor zijn beslissing was, vertelde hij niet. De namen van Henk van Stee en John de Jong vielen bij ADO als diens opvolger, maar de keuze is dus gevallen op Mathijsen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nadat hij zijn spelerscarrière in 2015 beëindigde bij Feyenoord, werd Mathijsen door zijn ex-club Willem II benaderd om over een technische functie na te denken. Aanvankelijk ging de 84-voudig Oranje-international daar niet op in, maar later liet hij zich toch overhalen. Nadat hij in 2016 aan de slag ging als technisch manager, werd hij een jaar later de technisch directeur van de Tilburgers. In die functie werkte hij samen met Martin van Geel, de toenmalig algemeen directeur van de Tricolores.

Reactie Mathijsen

''Ik ben de uitdaging aangegaan om ADO Den Haag terug te brengen naar waar het thuishoort", laat Mathijsen weten in een eerste reactie op de clubsite. "Ik wil vooral vooruitkijken op het komend seizoen. Het zal veel werk en toewijding vergen om mee te kunnen strijden voor promotie. Op de achtergrond werken we al hard aan het samenstellen van een evenwichtige selectie en staf. Ik kijk daarnaast uit naar de samenwerking met de jeugdopleiding en de vrouwen, aangezien zij ook deel gaan uitmaken van de organisatie. ”

Mathijsen was tot eind maart 2022 in dienst bij Willem II. De bestuurder werd destijds ontslagen, omdat hij zich solidair toonde met toenmalig trainer Fred Grim, die drie weken daarvoor zijn congé kreeg. Mathijsen kreeg van de Raad van Commissarissen de opdracht om Grim te ontslaan, maar weigerde dat te doen. Daarop werd de oud-voetballer op non-actief gesteld. Het ontslag van Grim kwam nadat hij de Tilburgers naar Europees voetbal had geleid. In het door corona afgebroken seizoen eindigde Willem II als vijfde in de Eredivisie.

Natascha van Grinsven

Van Grinsven wordt bij ADO de opvolger van de vertrekkende algemeen directeur Edwin Reijntjes. Van Grinsven is momenteel nog de commercieel directeur van Telstar, maar gaat per 1 juli 2023 aan de slag in Den Haag. Marcus Keane leek lange tijd de nieuwe algemeen directeur van de club te worden, maar gesprekken met de Amerikaan leverden uiteindelijk niets op. Van Grinsven was eerder actief bij de KNVB en voerde namens PSV en Feyenoord marketingwerkzaamheden uit. In 2018 trok zij naar Telstar, waar ze aan de slag ging als commercieel manager. Later werd zij in Velsen-Zuid de eerste commercieel directeur ooit van een Nederlandse profclub.