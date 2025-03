ADO Den Haag boekt nipte zege bij Vitesse; Mike van Duinen redt Excelsior

ADO Den Haag, Excelsior en FC Dordrecht hebben vrijdagavond gedaan wat ze moesten doen in de jacht op Keuken Kampioen Divisie-koploper FC Volendam: winnen. Ook Telstar won, en passeerde daarmee Roda JC Kerkrade op de ranglijst. Volendam zelf komt overigens zaterdag pas in actie, thuis tegen SC Cambuur.

Vitesse - ADO Den Haag 0-1

Vitesse kreeg in de eerste helft kansen via onder meer Bas Huisman en Theodosis Macheras, maar steeds bracht doelman Kilian Nikiema redding. Aan de andere kant profiteerde Alex Schalk van ver uitkomen van Tom Bramel, door de bal over hem heen te schieten: 0-1. Dat was ook de eindstand, want in de rommelige tweede helft werd er niet meer gescoord.

FC Eindhoven - Excelsior 1-2

In de eerste helft had Excelsior overwicht, maar was de grootste kans voor FC Eindhoven: Dyon Dorenbosch raakte de buitenkant van de paal. Vlak na rust kwam Excelsior op voorsprong via Jerolldino Bergraaf, die een voorzet binnen kon schieten: 0-1.

Vlak daarna viel de 1-1 van Joey Sleegers alweer, die een lange bal in de korte hoek schoot. In de slotfase miste Bergraaf een goede kopkans en raakte Boris van Schuppen de paal. Uiteindelijk won Excelsior alsnog met 1-2: Mike van Duinen scoorde na een lange bal van keeper Pascal Kuiper.

FC Dordrecht - VVV-Venlo 4-0

In eigen huis tegen VVV-Venlo deed ook Dordrecht goede zaken. Jari Schuurman benutte een penalty na een overtreding op Jaden Slory (1-0), laatstgenoemde schoot de bal uit de volley in de lange hoek (2-0), Marouane Afaker scoorde na een diepe bal (3-0) en Daniël van Vianen plukte een afvallende bal in één keer uit de lucht: 4-0. VVV leek nog iets terug te doen, maar de goal van Lasse Wehmeyer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Telstar - Roda JC Kerkrade 3-1

Niet voor het eerst was Youssef El Kachati de grote man bij Telstar. De spits schoot eerst een bal prachtig in de kruising (1-0), even later scoorde hij op aangeven van Tyrone Owusu via de onderkant van de lat: 2-0. Mees Kaandorp besliste het duel vlak voor tijd door een voorzet van El Kachati binnen te koppen: 3-0. Roda, dat via Tiago Çukur al de paal had geraakt, deed daarna nog iets terug via Michael Breij. Hij schoot de bal fraai in de kruising: 3-1.

Overige uitslagen:

FC Emmen - Jong FC Utrecht 2-0

Helmond Sport - Jong PSV 1-1

MVV Maastricht - Jong AZ 0-1