AC Milan wervelt in San Siro en is zo goed als zeker van de volgende ronde

AC Milan heeft een enorme stap gezet richting de achtste finales van de Europa League. I Rossoneri wonnen in San Siro met 3-0 van Stade Rennes. Grote man aan de kant van de Italianen was Ruben Loftus-Cheek, die twee doelpunten voor zijn rekening nam. Na de Engelsman verscheen ook Rafael Leão op het scorebord. De return in Roazhon Park vindt over een week plaats.

Aan de kant van Milan kreeg Tijjani Reijnders een basisplaats toebedeeld van trainer Stefano Pioli. De Oranje-international stond centraal op het middenveld naast Yunus Musah. Olivier Giroud was de spits en werd in zijn rug gesteund door Leão, Loftus-Cheek en Christian Pulisic. Bij Rennes stond winteraanwinst Azor Matusiwa centraal op het middenveld.

Milan was de bovenliggende partij in de openingsfase en kwam bijna op voorsprong via Leão, die zijn inzet tegen de lat zag belanden. Milan had het initiatief stevig in handen. Loftus-Cheek had een fraaie actie in huis op de achterlijn en gaf voor op Musah, die er van dichtbij niet in slaagde Steve Mandanda te passeren. De Milanese storm ging vervolgens even liggen.

Het tempo zakte, wat Rennes de gelegenheid gaf om zijn eerste gevaarlijke moment te noteren. Benjamin Bourigeaud, in de Ligue 1 al goed voor zes treffers, schoot uit stand nipt naast. Desondanks bleef Milan veruit de betere partij en dat overwicht wist het uit te buiten. Alessandro Florenzi gaf prima voor op Loftus-Cheek, die de bal via de paal in de verre hoek knikte achter de kansloze Mandanda: 1-0. Het was voor de Engelsman zijn vierde goal in zijn laatste vijf duels.

Loftus-Cheek maakte vlak na rust zijn vijfde treffer uit zijn laatste vijf duels. Theo Hernández slingerde een hoekschop op het hoofd van Simon Kjaer, wiens kopbal gekeerd kon worden door Mandanda. De routinier kon echter niet voorkomen dat de rebound precies goed viel voor Loftus-Cheek, die simpel binnenkopte: 2-0.

Milan speelde uitstekend en ook de volgende kans was kassa. Leão stuurde Hernández diep met een prachtige hakbal. De Fransman gaf perfect terug aan de Portugees, die er met binnenkant rechts 3-0 van maakte. Na een aanval over meerdere schijven kwam ook Pulisic dicht bij een treffer. De Amerikaan schoot richting de korte hoek, waar Mandanda op tijd bij zat. Reijnders schoot ogenblikken later over.

In de slotfase leek Reijnders hard op weg naar de 4-0. De middenvelder werd vlak voor de Franse zestien hardhandig gevloerd door Matusiwa, die daar een gele kaart voor kreeg. De vierde treffer van de avond viel niet meer voor Milan, terwijl ook Rennes er niet in slaagde te scoren. Zodoende lijkt de return van volgende week een formaliteit.

