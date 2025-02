AC Milan-spits Santiago Gimenez toont vlak voor duel met Feyenoord op wel heel symbolische wijze zijn respect voor zijn oude club

Santiago Gimenez is Feyenoord nog niet vergeten. De Mexicaanse spits beleefde enkele topjaren in Rotterdam-Zuid en was woensdagavond opnieuw te zien op het veld in De Kuip. Dit keer had hij echter geen Feyenoord-shirt aan, maar een van AC Milan.

In de winter maakte de 23-jarige aanvaller namelijk de overstap naar het San Siro. Dinsdag was hij voor eventjes terug in Rotterdam, maar daar zal hij stiekem gehoopt hebben om iets meer van zijn kunsten te laten zien.

Het werd namelijk helemaal niet de avond van Gimenez, die knap in de tang werd gehouden door zijn bekende kompanen Dávid Hancko en Thomas Beelen. Na iets meer dan tachtig minuten spelen werd de voorhoedespeler van het veld gehaald.

De supporters in De Kuip trakteerde hun publiekslieveling van de afgelopen jaren op een luid applaus. Gimenez antwoordde door de handen ook op elkaar te klappen en het was niet het eerste moment van wederzijds respect.

Vlak voor de wedstrijd, toen de spelers van AC Milan na de warming-up weer de catacomben inliepen, toonde de regie daar beelden van. Daarop was te zien hoe de Mexicaan vakkundig en heel bewust om het logo van Feyenoord heen liep, terwijl ploeggenoten er wel 'gewoon' overheen stapten. Een teken van respect binnen de voetbalwereld.

Gimenez kon - net als zijn collega-aanvallers - ook de sportkranten in Italië niet overtuigen. Voormalig ploeggenoot Igor Paixão werd de grote man van de avond. "Paixao heeft de vier sterren van AC Milan verdiend: creatief, briljant, daadkrachtig", schrijft La Gazzetta dello Sport.

"Hij was alles wat Christian Pulisic, João Félix, Rafael Leão en Gimenez niet waren. Pulisic en Gimenez lieten vrijwel niets van zich horen. Sérgio Conceiçao haalde in de eerste helft uit naar Felix, verving Pulisic vroegtijdig en het duo Leão - Gimenez acht minuten voor tijd. Oh mijn God, wat een teleurstelling."