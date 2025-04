AC Milan ontsnapt vlak voor tijd aan nederlaag; Santiago Gimenez valt geblesseerd uit

AC Milan heeft zaterdagavond in eigen huis niet weten te winnen van Fiorentina: 2-2. Daarnaast viel invaller Santiago Gimenez geblesseerd uit bij i Rossoneri. Nummer negen Milan blijft door het gelijkspel vier punten onder nummer acht Fiorentina staan.

Milan, met Tijjani Reijnders in de basis en Gimenez op de bank, kende een dramatische start: al na tien minuten stond het 0-2. De openingstreffer was een eigen doelpunt van Malick Thiaw, die een lage voorzet van voormalig Eredivisionist Albert Gudmundsson binnengleed: 0-1.

De 0-2 was een fraaie goal. Rolando Mandragora vond Dodô, de rechtervleugelverdediger gaf de bal voor en Moise Kean schoot hem binnen. Zo zat Fiorentina op rozen.

Halverwege de eerste helft zorgde Tammy Abraham voor de 1-2. Na een goede actie en een combinatie met Christian Pulisic tekende de Brit voor de aansluitingstreffer.

In de tweede helft, met Gimenez inmiddels in het veld, kon David de Gea de gelijkmaker van Reijnders en Pulisic nog voorkomen. Op de poging van Luka Jovic na een mooie diepe pass van Youssouf Fofana had hij echter geen antwoord: 2-2.

In het restant van de wedstrijd was met name Fiorentina nog een aantal keer dicht bij de winnende, maar Mike Maignan had een paar goede reddingen in huis. Toen de 2-3 wel leek gevallen, bleek er sprake te zijn van buitenspel: afgekeurd.

Zo moesten beide ploegen genoegen nemen met een punt. Tegenvaller voor Milan was nog het geblesseerd uitvallen van Gimenez, die 25 minuten na zijn invalbeurt enigszins strompelend het veld verliet na een botsing met De Gea. Hoe erg zijn blessure is, zal moeten blijken.