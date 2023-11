AC Milan heeft zijn dag niet en ziet gat met Inter oplopen tot zes punten

Zaterdag, 4 november 2023 om 22:42 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:00

AC Milan heeft in eigen huis zeer duur puntenverlies geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli ging in eigen huis met 0-1 ten onder tegen Udinese. Milan was zichzelf niet, al zat het de ploeg ook niet mee. Marco Silvestri bleek niet te passeren, terwijl Roberto Pereyra vanaf de strafschopstip de eindstand op het bord zette. Milan staat derde en heeft zes punten minder dan stadgenoot Internazionale.

Bijzonderheden:

Rafael Leão was direct dreigend in de openingsfase, al was kwam Udinese het dichtst bij een treffer. Pereyra schoot echter teleurstellend over. Milan had het niet makkelijk met de bezoekers, al kon het halverwege meermaals bijna juichen. Leão schoot over, Yunus Musah stuitte op Udinese-goalie Marco Silvestri.

Trainer Stefano Pioli was ontevreden en stuurde Yacine Adli en Noah Okafor het veld in. Laatstgenoemde was direct gevaarlijk, al belandde zijn schot net naast het doel. De andere invaller, Adli, liet zich op negatieve wijze gelden. Met een onhandige tackle veroorzaakte hij een strafschop, die door Pereyra werd benut: 0-1. Milan bleek aanvallend opvallend onmachtig, al zette het in de slotfase nog eens flink aan. Zo schoot Giroud tegen Silvestri aan en leverden de laatste krachtsinspanningen ook niets op voor Milan.