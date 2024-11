AC Milan en Juventus maken absoluut geen reclame voor Italiaans voetbal

De topper in de Serie A tussen AC Milan en Juventus heeft zaterdagavond geen spektakel opgeleverd. Milan had in eigen huis een overwinning nodig om na een zwakke competitiestart omhoog te kunnen kijken, maar kwam nauwelijks tot kansen tegen Juventus. De bezoekers creëerden nog het meeste gevaar, maar onvoldoende voor een doelpunt: 0-0.

Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners stonden als verwacht in de basis op het middenveld bij respectievelijk AC Milan en Juventus. Francisco Conceição, ex-aanvaller van Ajax, startte op rechts bij Juve.

De wedstrijd werd gekenmerkt door weinig kansen voor beide ploegen. Met name Milan had moeite om tot uitgespeelde aanvallen te komen en nam vooral in de eerste helft een afwachtende houding aan.

Het grootste gevaar voor rust kwam van de voet van Kenan Yildiz. De linksbuiten van Juventus kwam in de 22ste minuut gevaarlijk naar binnen en zocht met een hard schot de korte onderhoek, maar vuurde net naast.

Kort na rust dreigde Juventus eindelijk door de defensie van Milan te breken. De doelpoging van Andrea Cambiaso werd echter op het laatste moment gekraakt met een sliding. Reijnders probeerde het in 65ste minuut uit een vrije trap, maar pegelde huizenhoog over. Het was typerend voor de matige topper in het San Siro. In de slotfase probeerde Milan-verdediger Theo Hernández het nog met een kopbal, maar die was een makkelijke prooi voor Juve-keeper Michele Di Gregorio.

Milan schiet eigenlijk niets met het gelijkspel en blijft zevende in de Serie A. Juventus staat met liefst zes punten voorsprong op Milan zesde, al heeft laatstgenoemde ploeg nog een wedstrijd tegoed.