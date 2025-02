Sérgio Conceiçāo was niet gediend van de manier waarop Feyenoord de persconferentie na afloop van de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen AC Milan inrichtte. De Portugese trainer van de Milanezen verliet de perszaal daarom al binnen dertig seconden.

Igor Paixão nam Feyenoord woensdagavond bij de hand. De Braziliaanse vleugelaanvaller schoot de Rotterdammers, na een behoorlijke fout van doelman Mike Maignan, op voorsprong in De Kuip.

In het restant van de wedstrijd bleef een uitermate sterk en gedisciplineerd Feyenoord fier overeind. Zodoende heeft de ploeg die dinsdag geleid werd door interim-trainer Pascal Bosschaart prima papieren om het karwei volgende week in het San Siro af te maken.

Bosschaart verscheen dan ook goedgemutst in de perszaal. Dat gold niet voor iedereen, want bij Conceição liep het stoom haast zichtbaar uit de oren. Voordat de vijftigjarige oefenmeester goed en wel was gaan zitten achter het bureau met microfoon, verliet hij de persruimte alweer.

Hij was namelijk woedend dat hij een klein kwartiertje had moeten wachten op het media-optreden van Gijs Smal, die vóór de Portugees aanschoof en overigens een prima wedstrijd op de mat legde. Conceição wachtte de vragen vanuit het aanwezige journaille niet af.

"Ik heb vijftien minuten moeten wachten dus ik ben nu na dertig seconden klaar", vertelt hij zichtbaar geïrriteerd. "Bedankt allemaal, goedenavond." Dan staat hij op en vertrekt hij. Het is overigens vaak wel gebruikelijk dat de uitspelende partij eerst aan de beurt is in de perskamer.