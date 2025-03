AC Milan bevestigt verlenging Tijjani Reijnders; krant weet bizarre verandering in salaris

De contractverlenging van Tijjani Reijnders bij AC Milan is een feit. De club uit de Italiaanse modestad bevestigt maandag dat de middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot de zomer van 2030.

De vorige overeenkomst liep in 2028 af. Reijnders is maar wat blij met de twee extra seizoenen.

“Ik ben er echt trots op dat mijn contract na anderhalf jaar al is verlengd”, vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport. “Het is alsof ik deel uitmaak van een familie, Milan is als mijn tweede thuis. Ik kan niet wachten op de volgende seizoenen.”

De nieuwe verbintenis tekent Reijnders terwijl Milan zich in onrustig vaarwater bevindt. Onlangs werd het in de Champions League-tussenronde uitgeschakeld door Feyenoord, terwijl in de Serie A een zeer teleurstellende negende plek bezet wordt.

“Het is een moeilijke fase, we moeten het beter doen en sterker worden”, is de voormalig AZ’er realistisch. “We moeten erin blijven geloven.”

La Gazzetta dello Sport is op de hoogte van het nieuwe salaris dat Reijnders gaat opstrijken. Volgens de roze sportkrant gaat het om een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro, een verdubbeling ten opzichte van Reijnders’ vorige contract.

In 2023 streek de middenvelder neer in Milaan en al snel groeide hij uit tot vaste waarde. Dit seizoen is hij vooralsnog zelfs clubtopscorer.