Absolute topclub probeerde transfer Jorthy Mokio naar Ajax te kapen

Bayern München probeerde de afgelopen dagen een ‘overval’ te plegen op Ajax, zo schrijft journalist Mike Verweij maandag namens De Telegraaf. De zestienjarige centrale verdediger werd maandagmiddag gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, maar Der Rekordmeister probeerde hem via Vincent Kompany over te halen om voor een Duits avontuur te kiezen.

Volgens Verweij heeft Ajax maandagmiddag opgelucht adem gehaald nadat Mokio zijn handtekening zette. “Hoewel de verdediger zijn woord al had gegeven, kneep Ajax hem voor een ’overval’ van Bayern München. De laatste dagen probeerde de nieuwe trainer van de Duitse topclub, Vincent Kompany, alles om Mokio te bewegen alsnog voor een Duits avontuur te kiezen en de transfer te kapen.”

De komende drie seizoenen staat Mokio onder contract bij Ajax, dat grootse plannen heeft met de linkspoot. “In de gesprekken met Ajax kreeg de speler van België Onder 17 de ’route Alderweireld en Vertonghen’ uitgestippeld, die hem via Ajax 1 naar de Europese top moet brengen.”

Mokio zal zijn wedstrijden in eerste instantie gaan spelen namens Jong Ajax. Wel heeft de Belg de toezegging gekregen dat hij mag meetrainen in de Amsterdamse hoofdmacht. Namens KAA Gent, de club van wie hij wordt overgenomen, kwam Mokio vier keer in actie.

Bij Gent was Mokio nog niet in het bezit van een profcontract, waardoor Ajax slechts een opleidingsvergoeding overmaakt naar België. Transfermarkt schat de marktwaarde van de piepjonge verdediger al op 1,5 miljoen euro.

Vanuit Nederland trokken zowel Ajax als PSV aan het tienertalent. Mokio, die in het nationale jeugdelftal van België de aanvoerder is, staat bij onze zuiderburen te boek als een van de grootste talenten van het land.

FC Barcelona haakte eerder af in de strijd om Mokio, maar Bayern München deed afgelopen week verwoeste pogingen om de Belg te strikken. Kompany kon zijn jongere landgenoot echter niet overtuigen om Ajax alsnog af te zeggen.

