Aantal verkochte Sébastien Haller-shirts onthuld: 'De Lionel Messi van FC Utrecht'

FC Utrecht heeft sinds de spectaculaire terugkeer van Sébastien Haller meer dan tweeduizend shirts met zijn naam verkocht. Dat schrijft journalist Dennis van Bergen in een artikel namens het Algemeen Dagblad.

Volgens sportmarketeer Bob van Oosterhout is de komst van Haller commercieel en pr-technisch nu al een daverend succes. “Of hij nu wel of niet slaagt, de reputatie van de club heeft dankzij hem een enorme boost gekregen.”

Van Bergen maakt een opsomming van een aantal mooie statistieken. “Tien miljoen impressies op sociale media. Tweeduizend FC Utrecht-shirts met zijn naam die werden verkocht. Een groei van vele duizenden volgers op de online platformen Facebook, Instagram, X en YouTube.”

Volgens de journalist hebben sponsoren zich daarnaast in grote aantallen aangesloten bij de businessclub. “En let wel: dit zijn slechts nog de cijfers van 9 en 10 januari, respectievelijk de dagen waarop de komst van Sébastien Haller naar Galgenwaard officieel werd aangekondigd en waarop de club hem presenteerde.”

Van Oosterhout sluit niet uit dat Utrecht het salaris van Haller, naar verluidt ruim 1 miljoen euro, terugverdient. “Haller is voor FC Utrecht wat Lionel Messi jarenlang was voor FC Barcelona en Cristiano Ronaldo voor Real Madrid.”

“Mensen noemen hem als eerste wanneer hen naar FC Utrecht wordt gevraagd, mediaconsumenten zweren bij verhalen die over hem gaan. Die aandacht is onbetaalbaar voor een club, zeker voor een wat kleinere club”, aldus Van Oosterhout.

Sinds zijn terugkeer in Nederland speelde Haller 370 minuten namens Utrecht, verdeeld over zes wedstrijden. Daarin was de Ivoriaans international goed voor twee doelpunten. Door Haller lopen veel mensen in Utrecht rond met rugnummer 91.