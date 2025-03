Aanklager eist celstraf van ruim 1,5 jaar tegen Sepp Blatter en Michel Platini

De aanklager in Zwitserland heeft een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden geëist tegen Sepp Blatter (88) en Michel Platini (69). De twee worden beschuldigd van fraude, terwijl ze daar in 2022 nog voor werden vrijgesproken. De uitspraak vindt plaats op 25 maart.

Het draait allemaal om een bedrag van 1,8 miljoen euro, dat Platini in 2011 zou hebben ontvangen van Blatter. Blatter was op dat moment nog voorzitter van de FIFA.

Dat bedrag was volgens Platini een verlate verrekening voor diensten in zijn periode als adviseur, tussen 1998 en 2002. Vanwege die verdachte betaling werden Blatter en Platini in 2015 geschorst door de FIFA.

Bovendien kreeg Blatter daarnaast ook nog een schorsing van zes jaar en acht maanden. Dat had ermee te maken dat hij meerdere ethische regels zou hebben overtreden terwijl hij voorzitter van de FIFA was.

Behalve een schorsing, startte het Openbaar Ministerie in Zwitserland ook nog een rechtszaak tegen Blatter en Platini, vanwege de verdachte betaling van 1,8 miljoen euro. Een jarenlang onderzoek volgde.

Uiteindelijk ging de rechtbank niet mee in de eis: Blatter en Platini werden vrijgesproken. De aanklager gaat nu dus in hoger beroep, en eist alsnog een voorwaardelijke celstraf van twintig maanden, vanwege corruptie.

Maandag gaf Blatter bij de rechtbank aan hoopvol te zijn. “Het Federaal Strafhof heeft in 2022 al bepaald dat het contract tussen mij en Platini in orde was”, aldus de Zwitser. De uitspraak vindt dus over drie weken plaats.