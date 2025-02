Aad de Mos ziet geschikte Feyenoord-trainer: ‘Hij gaat een hele grote trainer worden.’

Aan tafel bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN is de vraag wie de nieuwe trainer moet worden van Feyenoord. Aad de Mos komt met ‘een out of the box-optie’.

Feyenoord heeft maandag afscheid genomen van Brian Priske, die afgelopen zomer als opvolger van Arne Slot werd aangesteld. Pascal Bosschaart neemt voorlopig de honneurs waar, maar vanwege het ontbreken van de juiste trainerspapieren mag hij maximaal zestig dagen aanblijven. De club zoekt daarom actief naar een structurele oplossing.

Aan tafelgast Rick Kruys wordt de vraag gesteld of Erik ten Hag een goede trainer zou zijn voor de Rotterdammers. “Als Feyenoord de mogelijkheid heeft om Ten Hag te halen, dan zou ik dat altijd doen. Hij heeft succes gehad bij Ajax, FC Utrecht en Manchester United. Het lijkt mij nogal logisch om een poging te wagen als Feyenoord zijnde.”

“Dennis te Kloese zit volgens mij op de lijn van Mark van Bommel”, laat Hans Kraay weten. “Dat zou ook eentje zijn die er eventjes overheen klapt.” Kraay geeft aan dat de raad van commissarissen Marino Pusic als topkandidaat ziet.

Kraay zelf heeft een duidelijke voorkeur. “Ik zou het wel aandurven met Van Bommel. Hij spreekt de taal van de supporters en de voetbalcultuur van de club. Voor zowel Van Bommel als Ten Hag kan het aantrekkelijker zijn om pas in de zomer in te stappen met een frisse start. Maar als Feyenoord Van Bommel vraagt, denk ik dat hij heel graag aan de slag zou gaan”, stelt de analist.

De Mos oppert een andere optie. “Ik kies voor Dick Schreuder. Ik denk dat hij een goede kandidaat is. Ik denk dat Dick een hele grote trainer gaat worden. Je zit nog wel een paar jaar met de Ferguson-erfenis van Slot”, omschrijft de 77-jarige Hagenees.

“Het materiaal moet ook niet al te hoog ingeschat worden. Wat naar mijn idee wel te vaak voorkomt bij Feyenoord”, geeft De Mos aan. “Het blijft een lastige klus voor elke trainer.”