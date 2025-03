Aad de Mos kent geen enkele twijfel en wijst winnaar van topper PSV - Ajax aan

Na de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League is het weer tijd voor de Eredivisie. Er staat direct een topper voor de deur, want PSV krijgt zondag bezoek van koploper Ajax. Aad de Mos weet haast zeker dat de Eindhovenaren de drie punten pakken en de titelstrijd weer spannend gaan maken.

''Ik ben ervan overtuigd dat PSV die wedstrijd gaat winnen'', voorspelt De Mos in gesprek met clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De voormalig trainer van beide clubs legt ook uit waarom dat gevoel bij hem leeft.

''Omdat PSV nu twee weken rust heeft gehad. Dus die jongens zitten niet meer in het rood. Die gaan vol druk naar voren zetten, en de verdediging kan weer aansluiten. Het wordt echt een heksenketel'', verwacht De Mos een zware wedstrijd voor Ajax in het Philips Stadion.

De Mos gelooft niet dat Ajax naar Eindhoven komt om het spel te dicteren. ''Ajax gaat opnieuw afwachten en op de counter spelen. Ze worden in Eindhoven waarschijnlijk overlopen. Het zou me niet verbazen als het gewoon een regelmatige 3-1 overwinning wordt voor PSV.''

''En Ajax heeft nog een handicap, want Anton Gaaei is er niet bij'', verwijst de analist naar de schorsing van de rechtsback vanwege de rode kaart in de tumultueus verlopen thuiswedstrijd tegen AZ (2-2) van vorige week.

''Dus je krijgt Lucas Rosa op die positie. Ik ben overtuigd dat Noa Lang hem in de problemen gaat brengen zondag en dat er kansen gaan komen voor PSV'', aldus De Mos, die hoopt dat een uitblinker van de eerste helft van het seizoen op tijd fit is voor de kraker tegen Ajax. ''Ik hoop dat Malik Tillman begint.''

Tillman is al sinds medio januari uit de roulatie met een beenblessure. Trainer Peter Bosz liet onlangs weten dat de kans niet groot is dat de aanvallende middenvelder de thuiswedstrijd tegen Ajax gaat halen.