Waar je Union - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Union en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Nadat Ajax er niet in slaagde een plekje in de top 8 van de competitiefase te grijpen moeten de Amsterdammers nu aan de bak in de tussenronde van de Europa League. De tegenstander deze donderdag is het Belgische Union en dat zou wel eens een flinke klus kunnen zijn voor Ajax.

Union heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de betere ploegen in België en wist eerder dit seizoen nog Twente en Nice te verslaan, terwijl Roma op een verdienstelijk gelijkspel werd gehouden. In de competitie draait Union daarnaast ook gewoon keurig mee in de top drie. Het blijft natuurlijk wel afwachten of de ploeg genoeg kwaliteit heeft om ook Ajax het leven zuur te maken.

Zoals meerdere Nederlandse ploegen heeft ook Ajax dit seizoen last van wisselvallige prestaties. Zo werd er knap gewonnen van Feyenoord en Galatasaray de afgelopen weken, maar werd er wel verloren van AZ en het nietige RFS.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Union - Ajax

Datum: 13 februari 2025 Aftrap: 18:45 uur Locatie: Koning Boudewijnstadion

Uitzending Union - Ajax: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Union

Aanvaller Henok Teklab moet nog altijd geblesseerd toekijken, terwijl ook Sofiane Boufal de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij moet laten gaan.

Selectie Union 2024/25

Positie Spelers Keepers: Moris, Imbrechts, Chambaere Verdedigers: MacAllister, Van De Perre, Burgess, Castro-Montes, Sykes, Sadiki, Machida, Leysen Middenvelders: Rasmussen, Niang, Ait El Hadj, Boufal, Vanhoutte Aanvallers: Ivanovic, Rodriguez, David, Khalaili, Berradi, Fuseini

Blessures en schorsingen Ajax

Nieuwe aankoop Youri Regeer kreeg kort na zijn transfer gelijk een flinke klap te verwerken toen hij een blessure opliep die hem zo'n twee maanden aan de kant zal houden. Daarnaast is ook Owen Wijndal niet beschikbaar en is aanvaller Mika Godts herstellende van een hamstringblessure.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Gorter, Pasveer, Setford, Reverson Verdedigers: Rosa, Gaaei, Hato, Wijndal, Kaplan, Baas, Rugani, Mokio, Janse, Sutalo, Bouwman Middenvelders: Henderson, Taylor, Klaassen, Van den Boomen, Fitz-Jim, Regeer, Steur, Bounida Aanvallers: Brobbey, Godts, Edvartsen, Rijkhoff, Traore, Berghuis, Weghorst, Van Axel Dongel, Rasmussen, Faberski,

Handige links