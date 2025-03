Titelstrijd in Italië: dit is het resterende programma voor Inter, Napoli en Atalanta

In Italië is de titelstrijd nog lang niet beslist met Inter, Napoli en Atalanta die elkaar in de nek hijgen. Inter staat momenteel bovenaan, gevolgd door Napoli, die slechts drie punten achterligt, en Atalanta, die met nog negen wedstrijden te spelen nog altijd in de race is. Dit belooft een spannend slot van het seizoen te worden, waarbij elke wedstrijd van cruciaal belang is. In dit artikel geven we een overzicht van de resterende duels van deze drie topclubs.



Programma van Inter:



30 maart: Inter - Udinese

5 april: Parma - Inter

12 april: Inter - Cagliari

20 april: Bologna - Inter

27 april: Inter - Roma

4 mei: Inter -Verona

11 mei: Torino - Inter

18 mei: Inter - Lazio

25 mei: Como - Inter

Programma van Napoli:

30 maart: Napoli - Milan

7 april: Bologna - Napoli

14 april: Napoli - Empoli

19 april: Monza -Napoli

27 april: Napoli - Torino

4 mei: Lecce – Napoli

11 mei: Napoli - Genoa

18 mei: Parma - Napoli

25 mei: Napoli - Cagliari

Programma van Atalanta:



30 maart: Fiorentina -Atalanta

6 april: Atalanta - Lazio

13 april: Atalanta - Bologna

20 april: Milan -Atalanta

27 april: Atalanta - Lecce

4 mei: Monza - Atalanta

11 mei: Atalanta - Roma

18 mei: Genoa - Atalanta

25 mei: Atalanta - Parma



Hoewel Inter momenteel bovenaan staat, is de titelstrijd nog verre van beslist. Napoli heeft de afgelopen seizoenen bewezen een sterke titelkandidaat te zijn, en met slechts drie punten achterstand zijn ze nog volop in de race. Nummer drie Atalanta heeft met negen wedstrijden te gaan ook een nog kans op de titel, maar heeft het niet in eigen hand. Het wordt een spannend einde van het seizoen, waarin elk punt belangrijk gaat zijn.



Veelgestelde vragen:



Wie staat er bovenaan in de Serie A? Inter staat momenteel bovenaan de Serie A.

Kan Napoli nog de titel winnen? Ja, Napoli staat tweede, met slechts een paar punten achterstand op Inter, en heeft nog wedstrijden te spelen.

Waar staat Atalanta op de ranglijst? Atalanta staat momenteel derde, maar heeft nog steeds uitzicht op de titel.