Waar je Inter - Feyenoord kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Inter en Feyenoord kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Vanavond om 21:00 uur treffen Inter en Feyenoord elkaar in het Giuseppe Meazza Stadion voor de returnwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. Inter heeft een sterke uitgangspositie dankzij de 2-0 overwinning in de heenwedstrijd in De Kuip. Sleutelspelers als Lautaro Martínez en Stefan de Vrij worden mogelijk gespaard voor deze wedstrijd, maar de terugkeer van doelman Yann Sommer na een blessure is een positieve ontwikkeling voor de ploeg.

Feyenoord staat voor de uitdaging om de 2-0 achterstand goed te maken, maar moet dit doen zonder de Braziliaanse smaakmaker Igor Paixão, die met een bovenbeenblessure is afgehaakt. Daarnaast ontbreken Hwang In-beom en Antoni Milambo nog steeds vanwege blessures, en is Ibrahim Osman geschorst. Trainer Robin van Persie kan wel weer beschikken over Gernot Trauner, Facundo González en Givairo Read, die terugkeren van blessures en schorsingen.

Gezien de solide verdediging en efficiënte aanval van Inter wordt de Italiaanse ploeg als favoriet beschouwd om door te stoten naar de kwartfinales. Feyenoord zal echter alles in het werk stellen om te verrassen en hoopt op een vroege treffer om de spanning in de wedstrijd terug te brengen.

A anvangstijdstip Inter - Feyenoord

Datum: 11 maart 2025 Aftrap: 21:00 Locatie: Giuseppe Meazza Stadion

Uitzending Inter - Feyenoord: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Inter

Simone Inzaghi mist een paar belangrijke spelers voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Zo zijn Federico Dimarco, Matteo Darmian en Nicola Zalewski alle drie niet inzetbaar. Zij mistte vorige week ook al het duel in de Kuip. Ook Piotr Zielinski zal niet aanwezig zijn bij de aftrap. De Pool heeft last van een scheenbeenblessure en ligt er nog meerdere weken uit. Er is ook goed nieuws. Doelman Yann Sommer is weer volledig fit en zal dan ook in de basis worden verwacht.

Selectie Inter 2024/25

Positie Spelers Keepers: Sommer, Martínez, Di Gennaro Verdedigers: Dumfries, Bastoni, Pavard, Bisseck, De Vrij, Acerbi, Augusto, Motta, Aidoo Middenvelders: Calhanoglu, Asllani, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Quieto Aanvallers: Correa, Martínez, Thuram, Taremi, Arnautovic

Blessures en schorsingen Feyenoord

Robin van Persie kreeg een dag voor de wedstrijd vervelend nieuws te horen. Igor Paixão heeft last van een bovenbeenblessure en zal niet mee afreizen naar Milaan. Wel keren Gernot Trauner en Facundo González terug bij de selectie. Voor de rest is Ibrahim Osman geschorst na zijn derde gele kaart vorige week te hebben gekregen dit toernooi.

Selectie Feyenoord 2024/25

Positie Spelers Keepers: Wellenreuther, Andreev, Ka Verdedigers: Read, Hancko, Beelen, González, Trauner, Mitchell, Bueno, Smal, Giertshove, Plug Middenvelders: Moder, 't Zand, Kraaijeveld Aanvallers: Ivanusec, Hadj Moussa, Ueda, Carranza, Redmond, Sliti

Recente vorm Inter

Datum Wedstrijden Competitie 08-03-2025 Inter 3-2 AC Monza Serie A 05-03 - 2025 Feyenoord 0-2 Inter Champions League 01-03 - 2025 Napoli 1-1 Inter Serie A

Recente vorm Feyenoord

Datum Wedstrijden Competitie 05 -03- 2025 Feyenoord 0-2 Inter Champions League 01-03 - 2025 Feyenoord 0-0 NEC Eredivisie 22-02 - 2025 Feyenoord 2-1 Almere City FC Eredivisie

